Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye sert çıktı: Hayatınız yalan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Yaptığı konuşmada ABD'ye ve AB'ye sert çıktı:

HİÇ kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumlar'ın iradesi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin.

RUM tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcı.

GEÇMİŞTE hangi niyetleri taşıyorlarsa bugün de meseleye aynı zaviyeden yaklaşıyorlar. İçlerinde hala 74 öncesi katliamların özlemini çekenlerin bulunduğunu görüyorum...

BURADAN AB'ye sesleniyorum. Mali, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti. Verdi mi? Hayır vermedi? Niye? Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. Dürüst değiller.

GEÇEN gün beni arıyorlar, söyledikleri şu 'Duyduk ki ayın 20'sinde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacakmışsın. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.' Bunun iznini herhalde sizden alacak değiliz.

BUGÜN ne kadar Türk düşmanı varsa, Miçotakis ile beraber Amerika'da... Belki video konferansla, bir araya gelmek suretiyle bize cevap teşkil edecek bir konuşmayı da onlar yapacak.

VARSIN yapsınlar, biz haklıyız, haklı olduğumuz için sonuna kadar hakkımızı savunacağız.

KENDİ HAKLARIMIZI KORUYORUZ



Başkan Erdoğan, KKTC'de gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Sizler imanınızla, enerjinizle, Türkiye'yi ve KKTC'yi hedeflerine ulaştıracaksınız. Kıbrıs'ta verdiğiniz her mücadelede dün nasıl hep yanınızda olduysak, bugün de yanınızda olacağız, yarın da yanınızda olacağız" dedi ve ekledi: Kıbrıs'ta kimsenin hakkında, hukukunda, malında gözümüz yok. Biz sadece kendi haklarımızı korumanın peşindeyiz.