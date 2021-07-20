Başkan Erdoğan’ın KKTC’deki konuşması Yunan’ı çıldırttı! Manşetten böyle verdiler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'deki ziyareti sırasında yaptığı Kapalı Maraş açıklaması ve AB'yi sert dille eleştirmesi Yunan basınında bomba etkisi yarattı. Çılgına dönen Yunan basını KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş kentinin açılmasına yönelik haklı adımı 'provokatif eylem' olarak tanımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin yankıları dünya genelinde sürüyor. Yunan gazeteleri Erdoğan'ın açıklamalarına oldukça kızmış görünüyor.
Doğu Akdeniz'de Türkiye ile girmeye çalıştığı rekabet sonucunda sinirleri iyice gerilen ülke basınının, bu sefer de adada yaşanan tarihi anları sindirmekte zorlanması dikkat çekti.
Yunan Pentapostagma haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'inin askeri bölge statüsünden çıkarılacağına ilişkin açıklamasına yer verdi.
Haber şöyle devam etti: "Tatar ve Erdoğan, Yayın yaptığı bölgenin askerden arındırılmış olarak nitelendirileceğini ve mülklerin Kıbrıs'ta kurdukları Komisyon aracılığıyla sahiplerine karakteristik olarak iade edileceğini belirttiler."
YUNAN MEDYASINDAN KÜSTAH TANIMLAMA
KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş kentinin açılmasına yönelik haklı adımı 'provokatif eylem' olarak tanımlayan gazete, Tatar'ın 'Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'ine denk gelen bölümünün askeri bölge statüsünden çıkarılacağı' ifadelerine yer verdi.