Vav TV İzle

Başkan Erdoğan’ın KKTC’deki konuşması Yunan’ı çıldırttı! Manşetten böyle verdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'deki ziyareti sırasında yaptığı Kapalı Maraş açıklaması ve AB'yi sert dille eleştirmesi Yunan basınında bomba etkisi yarattı. Çılgına dönen Yunan basını KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş kentinin açılmasına yönelik haklı adımı 'provokatif eylem' olarak tanımladı.

20.07.2021 13:57 - Son Güncelleme: 20.07.2021 13:57
Başkan Erdoğan’ın KKTC’deki konuşması Yunan’ı çıldırttı! Manşetten böyle verdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin yankıları dünya genelinde sürüyor. Yunan gazeteleri Erdoğan'ın açıklamalarına oldukça kızmış görünüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan’ın KKTC’deki konuşması Yunan’ı çıldırttı! Manşetten böyle verdiler

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile girmeye çalıştığı rekabet sonucunda sinirleri iyice gerilen ülke basınının, bu sefer de adada yaşanan tarihi anları sindirmekte zorlanması dikkat çekti.

Başkan Erdoğan’ın KKTC’deki konuşması Yunan’ı çıldırttı! Manşetten böyle verdiler

Yunan Pentapostagma haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'inin askeri bölge statüsünden çıkarılacağına ilişkin açıklamasına yer verdi.

Başkan Erdoğan’ın KKTC’deki konuşması Yunan’ı çıldırttı! Manşetten böyle verdiler

Haber şöyle devam etti: "Tatar ve Erdoğan, Yayın yaptığı bölgenin askerden arındırılmış olarak nitelendirileceğini ve mülklerin Kıbrıs'ta kurdukları Komisyon aracılığıyla sahiplerine karakteristik olarak iade edileceğini belirttiler."

Başkan Erdoğan’ın KKTC’deki konuşması Yunan’ı çıldırttı! Manşetten böyle verdiler

YUNAN MEDYASINDAN KÜSTAH TANIMLAMA
KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş kentinin açılmasına yönelik haklı adımı 'provokatif eylem' olarak tanımlayan gazete, Tatar'ın 'Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'ine denk gelen bölümünün askeri bölge statüsünden çıkarılacağı' ifadelerine yer verdi.