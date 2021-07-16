Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM'ye HDP'li Gergerlioğlu tepkisi

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ ve PKK propagandası yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hapisten çıkarak kararı sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli adeta manifesto gibi bir açıklama yayınladı.
Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;
Anayasa'nın 14'üncü maddesine göre; Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.
Hakkın kötüye kullanımı haksızlıktır, bu haksızlığı aklamak, temize çıkarmak adalet ilkelerine kast etmek, hukukun evrensel kaidelerine kara çalmaktır. Bunun yanında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 17'inci maddesini açın bakın görüp göreceğiniz de aynısıyla budur.
Hak, insanın ve insanlığın onurudur. Bu onurun çiğnenmesi, bu onura gölge düşürülmesi aynı zamanda insana yapılabilecek en vahim kötülüktür. Hak ile haksızlık yer değiştirilirse, yani haklı olana haksız, haksız olana da haklı muamelesi yapılırsa dünyanın temelleri sarsılır.
"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMANIN HAKKI OLAMAZ"
Özellikle ve altını çizerek ifade etmeliyim ki, terör örgütü propagandası yapmanın hakkı olamaz, haklı yanından bahsedilemez. İnsanın malına, canına, varlığına husumet duyan terör örgütlerini düşünce planında bile olsa savunmaya kalkışmak işlenmiş suçlara taammüden iştiraktir.
"LAFIM ANAYASA MAHKEMESİ'NEDİR"