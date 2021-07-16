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    • 16.07.2021 19:11
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    FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' Orhan İnandı hakkında istenen ceza belli oldu!

    15 Temmuz'da 251 vatandaşımızı şehit ederek ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kritik isimleri tek tek yakalanıyor. Son olarak MİT tarafından Kırgızistan'da paketlenerek Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    DHA
    FETÖ'cü için istenen ceza!

    15 Temmuz'da 251 vatandaşımızı şehit ederek ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kritik isimleri tek tek yakalanıyor.

    Son olarak MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen İnandı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı.

    Orhan İnandı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken, iddianame düzenlendi. İddianamede, İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'yurt dışı yapılanması' içinde 'ülke imamı' ve 'Orta Asya mesulü' olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT Eğitim Kurumları'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile bire bir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan 'ByLock' yazışma programını kullandığı aktarıldı. İddianamede ayrıca İnandı'nın yurt dışına kaçan sözde üst düzey örgüt üyelerinin vatandaşlık kazanmalarına ve barınmalarına yardımcı olduğu tespitinin de yapıldığı belirtildi.

    22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    İddianame, Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Orhan İnandı hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        BIDEN İTİRAFI
        Orhan İnandı, örgütün ABD'de değişen yönetime ve yeni başkan Joe Biden'e bel bağladığını ancak, kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

        Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD'de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.

        ÖRGÜT NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA
        FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD'nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ'de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu itiraf etti.

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        Haberler Güncel FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' Orhan İnandı hakkında istenen ceza belli oldu!