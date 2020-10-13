Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.10.2020 22:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2020 22:33
    ABONE OL

    üyesi ’dan darbe tehdidi: Işıklar yanıyor

    Üyesi hesabından garip bir paylaşım yaptı. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajını yazdı. Bu mesaj eski günlerinde “genelkurmayın ışıkları yanıyor” mesajlarına benzetildi.

    Hayrettin Şaşmaz
    AYM üyesinden darbe tehdidi

    Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı.

    Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini geri çevirmişti.

    Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.



    Avukat Mustafa Doğan İnal sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a tepki gösterdi. İnal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "AYM Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye'nin darbeci ve vesayetci günlerindeki "genelkurmayın ışıkları yanıyor" vurugusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde bosalan vesayet alanlarını "biz" mi dolduracağız demek istiyor acaba?"

    GERİ ADIM ATTI

    Engin Yıldırım garipsenen tweetine gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım daha yaptı. Yıldırım yeni mesajında, "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadelerini kullandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe tehdidi: Işıklar yanıyor