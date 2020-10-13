"AYM Üyesi Engin Yıldırım eski Türkiye'nin darbeci ve vesayetci günlerindeki "genelkurmayın ışıkları yanıyor" vurugusuna öykünen bu tweeti ile yeni dönemde bosalan vesayet alanlarını "biz" mi dolduracağız demek istiyor acaba?"

GERİ ADIM ATTI

Engin Yıldırım garipsenen tweetine gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım daha yaptı. Yıldırım yeni mesajında, "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadelerini kullandı.