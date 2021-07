Son dakika: Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Gerçekten de milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır. Kartal Tibet milletimizin takdirini kazanmıştır. Milli hafızalara kazınan sayın Tibet son yolculuğuna uğurlanmıştır. Elbette Yeşilçam'a damga vuran sayın Kartal Tibet'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Demokrasilerde her siyasi düşüncenin, her siyasal partinin büyük yada küçük bir karşılığı vardır ve olmalıdır. Her siyasal hareket üzerinde şekillendiği aynı topluma ve aynı sorunlara bakmasına rağmen çözüm yollarında ayrılmaktadır. Bu ayrılıklar siyasetin doğasında vardır. MHP Türkiyemizin tamamında zemin bulmuş ve kök salmış, kendisine sevgisiyle bağlı bir seçmen kitlesine kavuşmuştur. Üç hilal bir sevda halini almış, ne kadar övünsek azdır, yetersizdir. MHP bir demokrasi namusudur. MHP büyük bir millet eseridir. MHP, istikrarın, dik duruşun, devredilmez inancın markasıdır.

Milli iradeyi, milliyetçi iradeye dönüştürmek için daha çok gönüle gireceğiz, her kapıyı çalacağız, kimseyi ayırmayacağız. Daha mutlu, daha güvenli, daha gelişmiş bir millet hayatı için geceyi gündüze katacağız. Hiçbir şey adına dürüst ve samimi siyasetimizi karalatmadık. Aldatmaya sırtımızı döndük, riyakarlığa yüzümüzü çevirdik. Milletimizin şaşmaz sağduyusuna ümitlerimizi bağlayarak, yol onun varlık onun gerisi angarya, yüz üstü çok süründüm gerisi Sakarya... Birileri gibi vicdanımız ipotekli değildir. biz milliyetçi hareketiz, biz Cumhur İttifakıyız. Hayattan nasibini alamamış gariplerin, ağlamaktan göz pınarları derinleşmiş mağdurların, hem davacısıyız hem de dağ gibi arkalarındayız.

Pireyi deve yapan palavracılar, akıllarından çıkarmasınlar ki hak edene fırlatılacak taşlar cebimizdedir. Bizim gayemiz ülkemizi hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaştırmaktır.

Neysek öyle görüneceğiz. Bu nedenle zillet ittifakıyla ayrıyız. Çünkü gece başka gündüz başka değiliz. Yanlışı ve yalanı savunacak kadar cahil olanlardan, iyiliği ve iyi niyeti inkar edecek kadar nankör olanlardan Rabbim cümlemizi korusun. İstanbul Sözleşmesi'nin çarpıtılması, İstanbul Kanalı'nı hedef alanlar, Katarlı öğrencilerle ilgili kara kampanyalar taktik adımlardır.

Bunlar gerçekten de yalancının daniskasıdır. Kılıçdaroğlu paylaştığı bir videoda beni hapse atmak istiyorlar diye yakınıyor. Bir yanda adalet ve hukuka vurgu yapan, diğer yanda hakkında düzenlenen fezlekeleri sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu tam bir çıkmazdadır. Adaletin terazisi yeri geldi mi herkesi tartmalıdır. Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi sözlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Kimse hukuktan üstün değildir. Fezlekeler TBMM'ye intikal etmiştir. Gazi Meclis, kanun kaçaklarının meskeni olamaz. TBMM karma komisyonunda bekletilen fezlekelerin bir an evvel görüşerek genel kurula getirilmesi, şüpheli olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının derhal kaldırılması gerekir. Hukuk diyorsak gereğini mutlaka yapmakla mükellefiz.

Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendisine güveniyorsa karar sürecini kendi başlatmalıdır. Söz veriyorum; ilk kez CHP'ye destek vereceğiz. Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir. İşlenmiş suçlar kimsenin yanına bırakılmamalıdır. Bu ihtiyaç herkes ve hepimiz için geçerlidir. Kanundan kaçış yoktur. Teröre yardım ve yataklık yaptıkları tescilli olan, PKK'nın tasması boğazlarına geçen HDP'li vekillerin fezlekelerin görüşülmesi niye gecikmektedir? TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin arka kapıdan tekrar TBMM'ye kabul edilmeleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur.

AYRINTILAR GELİYOR...