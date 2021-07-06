AYM’nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı FETÖ ve PKK’yı sevindirdi! Can Dündar, Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan

AYM HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Anayasa Mahkemesi ise 1 Temmuz'daki Genel Kurul gündem toplantısında, Gergerlioğlu'nun, paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün, dokunulmazlık hakkını kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu görüştü.

Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vermiş, kısa kararın bir örneğinin de başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yargılamayı yapan mahkemeye gönderilmesini kararlaştırmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bu kapsamda Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verdi.