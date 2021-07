THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan 15 Temmuz açıklaması: Milletimiz için göze alamayacağımız zorluk yoktur

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı videoda, "Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan, bir milletin geleceğine, özgürlüğüne ve seçtiği temsilcilerine yönelen bir silahlı kalkışmaya karşı bir fiil sokağa inerek kanıyla canıyla mücadele ettiği ve inanılmaz bir zafer kazandığı 15 Temmuz'un 5'inci seneyi devriyesindeyiz. Bu uğurda şehitlik mertebesine erişen kardeşlerimize yüce Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor, kendilerine gazi olan binlerce kardeşimizle birlikte tekraren şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE LAYIK OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İlker Aycı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, vatanı ve milleti için tereddütsüz göreve koşan ve alçakça kalkışmayı bozguna uğratan bu büyük milletin bayrağını göklerde dalgalandıran THY ailesi olarak, bu milleti millet yapan kadim değerleri ve kültürü dünyanın dört bir yanına taşımakla iftihar ediyoruz.

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe zirveye yürüyen bir havayolu olarak 15 Temmuz destanının bizler için, THY ailesi için özel bir anlamı bulunuyor. Milli bayrak taşıyıcı olmanın bilinciyle karşımıza her zorluğa, önümüze çıkan her engeli aşarken, bağrından çıktığımız bu milletin 15 Temmuz'da vatanına ve geleceğine sahip çıktığı bu ruhla adeta bir Kurtuluş Savaşı azmi ve kararlılığıyla hareket ediyor, Türkiye geçilmez diyor ve bu vatanı bizlere emanet şehit ve gazilere layık olmak için çalışıyoruz.

"MİLLETİMİZ İÇİN GÖZE ALAMAYACAĞIMIZ ZORLUK YOKTUR"

Aynı, sonlarına yaklaşmayı ümit ettiğimiz bu pandemi sürecinde olduğu gibi biz karşılaştığımız her zorlukta, yaşadığımız her krizde arkamızda bu yüce milletin desteğinin olduğunu bilerek, o büyük sorumluluğu her zamankinden daha fazla bilerek hareket ettik.

Tüm dünyada uçuşların durma noktasına geldiği zamanlarda bile vatanımıza on binlerce yurttaşımızı aşı ve tıbbi malzemeleri taşıdık. Ve büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Milletimizin bizlere gösterdiği büyük teveccühün karşılığı olarak THY'nin bu millete layık olmak için göze alamayacağı hiçbir zorluk yoktur.

İdrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla huzurlarınızda bir kez daha bu millet ve vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."