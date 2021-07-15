FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi ABD'de Times Meydanı'nda anlatıldı
ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı. Ekranlarda 251 şehit "Kahramanlarımız" yazısı altında yer aldı.
15.07.2021 17:05
- Son Güncelleme: 15.07.2021 17:05
ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.
Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, "Demokrasi Zaferi" ve "Türkiye Geçilmez" mesajlarına yer verildi.
Ayrıca, ekranlarda 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı. 20 saniye süren görüntüler, Times Meydanı'nda 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.