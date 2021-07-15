15 Temmuz'un 5. yılında saygıyla anıyoruz! İşte şehitlerin isimleri ve duygulandıran hikayeleri...
Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkıştı. Millete kurşun sıkacak kadar hainleşmiş caniler yine milletin tankı ile, topu ile, tüfeği ile sokaklara çıkıp milletin kurumlarını, kuruluşlarını bastı. Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu. Şanlı direnişte 251 vatan evladı şehit oldu. Şehitlerimizin 15 Temmuz'un 5. yılında da saygıyla anıyoruz. İşte vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen o şehitlerimiz ve hikayeleri...
Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz 2016'da ülkeyi işgale kalkıştı. Millete kurşun sıkacak kadar hainleşmiş caniler yine milletin tankı ile, topu ile, tüfeği ile sokaklara çıkıp milletin kurumlarını, kuruluşlarını bastı.
Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu. Şanlı direnişte 251 vatan evladı şehit oldu.
Şehitlerimizin 15 Temmuz'un 5. yılında da saygıyla anıyoruz.
İşte vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen o şehitlerimiz ve hikayeleri...
ÖMER HALİSDEMİR
Şehadet emrini kahramanca gözünü kırpmadan yerine getirdi, darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, evli ve iki çocuk babasıydı. Özel Kuvvetler askeri Ömer Halisdemir, yurt içi ve yurt dışında birçok görevde yer aldı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı paşanın, darbeci generali "vur" emrini yerine getirerek darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yanındaki korumalarıyla birlikte girerken darbeci generali vurarak öldürdü. Darbeci hainler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Kahraman asker Ömer Halisdemir'in cenazesi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.
MUSTAFA CAMBAZ
53 yaşındaki Mustafa Cambaz, Yenişafak Gazetesi'nde foto muhabiriydi. Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde doğan Mustafa Cambaz, Yunan ordusunda askerlik yapmayı reddettiği için Yunanistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Şehidin eşi, "Gitme dedim ama 'Bu olaylar başlamışken beni evde tutamazsın' dedi." ifadesini kullanıyor. Sosyal medya adresinden, "Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz." mesajını paylaştı. Ardından darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Çengelköy Karakolu'nu basan darbeciler tarafından göğsünden iki kurşunla şehit edildi. Şehit olduğunda vatansızdı, 15 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alındı. Türkiye'deki tüm ulu camileri bir kitapta toplamak hayallerinden biriydi.
İLHAN VARANK
45 yaşındaki Prof. Dr. İlhan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı Bursu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesinde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı, daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. Evli ve iki çocuğu vardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın da ağabeyi olan İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir binası önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit İlhan Varank, Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.