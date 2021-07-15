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    SON DAKİKA: Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberi! Sarıyer, TEM Otoyolu Edirne istikametiHarp Akademileri mevkiinde polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı.

    DHA
    TEM Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var

    Sarıyer TEM Otoyolu'nda otomobil trafik polis aracına çarparak zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 polis ve otomobil sürücüsü yaralanırken Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapartıldı.

    Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Harp Akademileri Tünel girişinde saat 07.15 sıralarından meydana geldi. 34 SE 6473 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde ilerleyen trafik polisi aracına çarptı. Polis aracında önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile polis aracı ve otomobil savrulup bariyerlere çarparak durabildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 2 trafik polisi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Edirne istikameti 2 şerit trafiğe kapatıldı. Kapalı olan şeritler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var