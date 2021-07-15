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    • 15.07.2021 23:08
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    Emine Erdoğan 15 Temmuz'u anlatan görüntüleri izlerken ağlamaya başladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı. Erdoğan, milletin o karanlık gece yaşadığı anları izlerken ağlamaya başladı. Haberin detayları...

    Emine Erdoğan o görüntüleri görünce ağladı

    Eşi Emine Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile müzeyi gezen Başkan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

    "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilen 8 salonu gezen Erdoğan, 15 Temmuz gününün anlatıldığı videoyu izledi.

    Erdoğan ve beraberindekiler, mapping uygulamasıyla sonik patlamaların ve tank seslerinin canlandırıldığı koridoru gezdi, selaları dinledi.

        Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da direnen vatandaşların yaşadıklarının özel bir prodüksiyonla paylaşıldığı görüntüleri izlerken duygusal anlar yaşadı.

        Erdoğan ve Bahçeli, demokrasi nöbetlerinin canlandırıldığı salonda bulunan kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı önünde fotoğraf çektirdi.

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