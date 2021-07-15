Emine Erdoğan 15 Temmuz'u anlatan görüntüleri izlerken ağlamaya başladı

"Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilen 8 salonu gezen Erdoğan, 15 Temmuz gününün anlatıldığı videoyu izledi.