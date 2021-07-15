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    Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı: 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği...

    Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın batısında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İşte yazılı mesajın detayları...

    Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketi hakkında yazılı açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketinde 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 70'i aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı: 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği...