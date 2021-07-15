Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara çağırdığı oda ilk günkü gibi duruyor
Türkiye, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere millet iradesinin üstünde hiçbir iradenin olmadığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gösterdi. O gece Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel'de bulunan Erdoğan, tarihe geçen "Milletimi meydanlara davet ediyorum" çağrısını yaptı. Başkan Erdoğan'ın kaldığı odada 15 Temmuz gecesindeki hali bozulmadan kurşun izleri ve seccade gibi simgelerle hala korunuyor. İşte o odadan manzaralar...
Marmaris-İçmeler kara yolu 7'nci kilometresinde Turban mevkiindeki 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel, 5 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi kalırken, FETÖ üyesi askerlerce saldırıya uğradı. 15 Temmuz darbe kalkışmasından 1 ay sonra otel sahibi turizmci iş insanı Serkan Yazıcı'nın talimatıyla kapatılan odalar müşterilere verilmezken; odalardaki kurşun ve el bombasının izleri hala muhafaza ediliyor.
FETÖ üyesi askerlerle girdiği çatışmada şehit edilen Başkan Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşun izi yer alıyor.
GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI
Başkan Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısı ardından otel önüne gelenler arasında yer alan bilgisayar yazılım uzmanı Yusuf Keskin (28), o geceyi anlattı.