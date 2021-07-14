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    • 15.07.2021 00:15
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, FETÖ'cü haşhaşilere "imam" denmesine tepki gösterdi

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İmam, Peygamber Efendimiz (S.A.S.)'in en önemli vasıflarından biridir ve Onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek ünvanıdır. İmam isminin FETÖ’nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez" dedi.

    FETÖ'cü haşhaşilere imam denmesine tepki

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz'un yıldönümünde imam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

    Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.

    Prof. Dr. Erbaş, "İmam, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in en önemli vasıflarından biridir ve Onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek ünvanıdır. İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, FETÖ'cü haşhaşilere "imam" denmesine tepki gösterdi