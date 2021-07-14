SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayacak!





"UMUDUNU FETÖ'CÜ CUNTAYA BAĞLAYANLARIN OLAYLARIN SEYRİ DEĞİŞİNCE NASIL HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIKLARINI DA İYİ BİLİYORUZ"

Şehitlerin ve gazilerin bayraklaştırdığı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Oktay, "15 Temmuz'da kimlerin Diyarbakır'da siper vaziyeti aldığını, kimlerin güney sınırımız boyunca harekete geçmek üzere işaret beklediğini unutmuş değiliz. Yabancı medya tarafından 15 Temmuz sürecinin nasıl çarpıtıldığı, görmezden gelindiği ve yaşananlara yanlı yaklaşıldığını da unutmadık. Umudunu FETÖ'cü cuntaya bağlayanların olayların seyri değişince nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını da iyi biliyoruz. 15 Temmuz'da yeniden canlanan 'Türkiye Geçilmez' ruhu, hem kuklayı hem kuklacıyı, terörü besleyen kim varsa kaynağını kurutmayı gerektirir, öyle de yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"KARARA BAĞLANAN FİİLİ DARBE DAVALARI NETİCESİNDE 4 BİN 890 SANIĞIN MAHKUMİYETİNE HÜKMEDİLMİŞTİR"

Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde, başta hain FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle havada, karada, denizde; yurt içinde yurt dışında kararlılıkla mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bu mücadelenin en önemli dayanaklarından birisi Yargı sistemimizdir. Adalet mekanizmamız 15 Temmuz'un ilk anlarından itibaren hemen harekete geçmiş ve gerekli yargısal süreci işletilmiştir. Başta terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğine ilişkin soruşturma ve davalar olmak üzere tüm süreç, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, büyük bir titizlikle yürütülmüştür ve bugünde öyle yürütülmektedir. Sözde demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkelerin hiç birinde böyle bir süreçte bu kadar titiz bir adalet mekanizmasının yürütüldüğünü pek hatırlamıyoruz. Yargı Teşkilatımız ilgili soruşturma ve davaları hem bağımsızlık hem de tarafsızlık ilkesine uygun olarak Anayasa ve kanunlar çerçevesinde sürdürmektedir. Bugüne kadar ülke genelinde yürütülen ve tamamı neticelendirilen soruşturmalar sonucunda toplam 289 fiili darbe davası açılmıştır. Bu davaların 288'i karara bağlanmış olup yargılaması devam etmekte olan bir dosya bulunmaktadır. Karara bağlanan fiili darbe davaları neticesinde 4 bin 890 sanığın mahkûmiyetine hükmedilmiştir" ifadelerini kullandı.



"15 TEMMUZ'DAN BU YANA İHRAÇ EDİLEN HâKİM VE CUMHURİYET SAVCISI SAYISI 3 BİN 968'DİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Yargı organımız bu mücadeleyi büyük bir fedakârlıkla yürütürken bir yandan da kendi içinde tespit ettiği hakim ve savcı kılığına giren örgüt üyesi teröristleri bünyesinden uzaklaştırmıştır. 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 968'dir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu iddiaları ciddiyetle inceleyerek FETÖ'nün adalet mekanizmasının her bir hücresinden temizlenmesine yönelik gayretlerini sürdürmektedir. FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları boşunadır. Hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana dek bu sinsi terör örgütü ile mücadele edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmını belirleyerek, kamu bünyesinden temizledik. Örgütün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmalarını ve arşivlerini birer birer ortaya çıkardık. Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'nün ihanet kodlarını çözme ve yok etme çalışmalarını sürdürüyoruz. Örgütün kurum yapılanmalarına yönelik operasyonların yanı sıra örgüt evi operasyonları ve sınav soruşturmaları da güvenlik birimlerimizce sürdürülmektedir. FETÖ ihanet şebekesinin sadece yurt içinde değil yurt dışındaki faaliyetlerinin sonlandırılması için de yoğun gayret içindeyiz."