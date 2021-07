SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayacak!

"O kara gece, 81 ilimizden genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımız iradesinin hiçe sayılmasına canı pahasına karşı durmuştur"



Oktay, "15 Temmuz hain darbe girişimi, siyasi tarihimizde, demokrasiye ve millet iradesine vurulmaya çalışılan prangaların ihanet dolu son halkasıdır. 27 Mayıs askeri darbesiyle başlayan müdahaleler zincirine eklenen her yeni halkada Türkiye'nin temel demokratik kurumları vesayetçilerin hedefi olmuş ve milletin sesi bastırılmıştır. 15 Temmuz ise milletimizin topyekûn mücadele ruhuyla geçmişteki tüm darbe girişimlerinden ayrılmıştır ve bir direniş destanına dönüşmüştür. O kara gece, 81 ilimizden genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımız iradesinin hiçe sayılmasına canı pahasına karşı durmuştur. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanları dolduran aziz milletimizin gösterdiği cesaret olmasaydı, kim bilir, bugün nasıl bir Türkiye manzarası olacaktı. Çünkü15 Temmuz hain kalkışması, yalnızca egemenliğimize karşı bir vesayet girişimi değil açıkça bir terör saldırısı ve esaret girişimiydi" açıklamasını kaydetti.



"VATANIMIZ UĞRUNDA ŞEHADETE YÜRÜYEN TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET, GAZİLERİMİZE SAĞLIKLI BİR ÖMÜR DİLİYORUM"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu saldırıya 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle ve 2015 yılının temmuz ayından itibaren yoğunlaşan çukur eylemleriyle de birlikte bakmak gerekir. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen karanlık odaklar 15 Temmuz saldırısıyla asıl maksatlarını, ülkemiz üzerinde nasıl bir oyun oynamaya çalıştıklarını ortaya koymuştur. FETÖ maşasının yıllarca güdümlü şekilde hazırladığı alçak plan hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı dik duruşu ve milletimizin cesaretiyle bozulmuştur. Sadece o gece değil, siyasi hayatının her döneminde her türlü vesayetin karşısında sarsılmaz bir kale gibi duran Sayın Cumhurbaşkanımız; 'biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz' dedi ve milletimizi onurlu bir mücadeleye davet etti. İşte bu çağrı üzerine selalarla, dualarla meydanlara inen milletimiz tarihe geçecek bir direniş destanına daha, omuz omuza, birlik beraberlik içinde imza atmıştır. 251 kardeşimiz şehit olurken, 2 bin 734 kardeşimiz ise yaralanarak gazilik unvanıyla şereflendi. Göğsünü siper ederek bu hayâsız akını durduran şehitlerimize ve bugüne kadar vatanımız uğrunda şehadete yürüyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum."