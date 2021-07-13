Hain plan gerekçeli kararda! FETÖ'cülerin Başkan Erdoğan'ı alıkoymak için birden fazla plan hazırladığı ortaya çıktı

Akıncı Üssü davasının gerekçeli kararında, darbe planlamasının öncelikli hedefinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ele geçirmek olduğu ve darbecilerin Erdoğan'ın İstanbul'da bulunduğu zamanlarda kaldığı Huber Köşkü'ne yönelik de kara, hava ve deniz unsurlarından profesyonel ekipler oluşturduğu bildirildi. Erdoğan'ın olay tarihinde Ankara ve İstanbul dışında olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran darbecilerin, her an başka bölgelere sevk edilmeye hazır mobil birlikler kurduğu gerekçeli kararda yer aldı.
ÖNCELİKLİ HEDEF ERDOĞAN'I ELE GEÇİRMEK
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararda, darbe planlamasının öncelikli hedefinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ele geçirmek olduğu belirtildi.
Gerekçeli karara göre, ihanet gecesi Erdoğan'ı alıkoymak için FETÖ birden fazla plan hazırladı. Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da bulunduğu zamanlarda kaldığı Huber Köşkü'ne yönelik olarak kara, hava ve deniz unsurlarından profesyonel ekipler oluşturuldu.
Darbe girişiminden kısa süre önce dönemin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Ömer Faruk Harmancık, Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığından askerlerle İstanbul'da örgüt imamının evinde toplantı yaptı. Toplantıda, Başkan Erdoğan'a yönelik eylem planıyla ilgili SAT personelinin görevi ve hazırlıkları konusunda talimatlar verdi. Toplantıya katılan eski yüzbaşılar Özay Cödel ve Mustafa Özel de Huber Köşkü'ne gidecek SAT personelini belirledi.