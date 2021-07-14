Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz’da KKTC’ye gideceğini açıkladı: Avrupa'yı ise panik sardı

SİHA ÜSSÜ: AB'yi en çok korkutan ise bu iddiaydı... Buna göre Türkiye, Geçitkale'de kalıcı askeri SİHA üsleri kurmak için çalışma başlattı. Bu durum, Akdeniz'de büyük hayalleri olan Yunanistan, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde panik yarattı.