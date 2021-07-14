Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz’da KKTC’ye gideceğini açıkladı: Avrupa'yı ise panik sardı

Dünya, nefesini tuttu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyarete kilitlendi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan başta olmak üzere Batı ülkeleri Başkan Erdoğan'ın burada vereceği mesajları merakla bekledi.
Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara'nın Güney Kıbrıs'a ait olduğunu ileri sürdüğü bölgede yeni bir sismik araştırma planladığını söyledi. Haberde, Türk sondaj gemilerinin önümüzdeki aylarda Doğu Akdeniz'e açılacağı belirtildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Avrupa'yı kaygılandıran 4 başlığı şöyle listeledi:
İKİ DEVLET VURGUSU: Başkan Erdoğan, her fırsatta Kıbrıs'ta iki devletli çözüme dikkat çekti. BBC de Erdoğan'ın bu mesajına değindi. Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs Türk yönetiminin tanınmasını sağlamak için süreç başlatacağını söyledi.