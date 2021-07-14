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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz’da KKTC’ye gideceğini açıkladı: Avrupa'yı ise panik sardı

    Başkan Erdoğan 20 Temmuz'da KKTC'ye gideceğini açıkladı. "Hakkımızı söke söke alacağız" mesajı paylaştı. Avrupa'yı ise panik sardı. En korktukları iddia ise Türkiye'nin adanın kuzeyine SİHA üssü kurmasıydı...

    Dört dörtlük panik

    Dünya, nefesini tuttu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyarete kilitlendi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan başta olmak üzere Batı ülkeleri Başkan Erdoğan'ın burada vereceği mesajları merakla bekledi.

    Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara'nın Güney Kıbrıs'a ait olduğunu ileri sürdüğü bölgede yeni bir sismik araştırma planladığını söyledi. Haberde, Türk sondaj gemilerinin önümüzdeki aylarda Doğu Akdeniz'e açılacağı belirtildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Avrupa'yı kaygılandıran 4 başlığı şöyle listeledi:

    İKİ DEVLET VURGUSU: Başkan Erdoğan, her fırsatta Kıbrıs'ta iki devletli çözüme dikkat çekti. BBC de Erdoğan'ın bu mesajına değindi. Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs Türk yönetiminin tanınmasını sağlamak için süreç başlatacağını söyledi.

        DOĞALGAZ REZERVİ: Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarında doğalgaz araması, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanı sıra Avrupa Birliği'ni de tedirgin etti. BBC ise Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yapacağı konuşmada doğalgaz rezervi müjdesi verebileceğini söyledi.

        MARAŞ'IN STATÜSÜ: Başkan Erdoğan, 15 Kasım 2020'de yaptığı ziyarette 1974'den bu yana kapalı olan Maraş'ı kullanıma açtı. BBC, 20 Temmuz'da yapacağı ziyarette Erdoğan'ın Maraş açılımını daha da ileriye götürecek adımları atacağını vurguladı.

        SİHA ÜSSÜ: AB'yi en çok korkutan ise bu iddiaydı... Buna göre Türkiye, Geçitkale'de kalıcı askeri SİHA üsleri kurmak için çalışma başlattı. Bu durum, Akdeniz'de büyük hayalleri olan Yunanistan, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde panik yarattı.

        HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ
        Başkan         Erdoğan, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada Avrupa'ya Doğu Akdeniz mesajı göndermişti. "Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmalarımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz ve devamlı doğalgazın sinyalleri geldi" demişti.

            CİNPİNG İLE GÖRÜŞTÜ
            Başkan             Erdoğan, Çin lideri Cinping ile telefonda konuştu.Görüşmede, ticaret, yatırım ve ulaşım başta olmak üzere ilişkileri geliştirecek adımlar ele alındı. Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti; Türkiye'nin Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdi.
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