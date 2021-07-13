Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü





DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 50. YILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bu senenin Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu önemli yıl dönümlerini iki ülke arasındaki köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti.

İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir iş birliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzeyli Ortak Çalışma Grubunun iki ülke arasındaki iş birliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı.