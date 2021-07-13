15 Temmuz'da destan yazan Türk milleti dünyaya haykırdı: Türkiye geçilmez





DESTAN YAZAN MİLLET DÜNYAYA HAYKIRDI: TÜRKİYE GEÇİLMEZ

"15 Temmuz 2016 Türk milleti için bir milattı. Destan yazan Türk milleti, dünyaya bir kez daha haykırmıştı; Türkiye geçilmez." ifadelerinin kullanıldığı videoda, Türkiye'nin darbe girişiminin ardından hızla toparlanarak savunma sanayisinden ulaşıma, enerjiden yerli ve milli markalara kadar her alandaki projelerle yeniden atağa kalktığı belirtildi.