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    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Benim seçilmemle federasyon defteri kapanmıştı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ile buluşmak üzere Mersin'in Tarsus ilçesine geldi. Burada konuşan Tatar, "Devleti yaşatmak için federasyon masalını kapatmak lazımdı. Benim cumhurbaşkanı olmamla federasyon defteri kapanmıştır" dedi.

    DHA
    KKTC Cumhurbaşkanı Tatar net konuştu

    Tarihi Nusret Mayın Gemisi önünde Mersin Valisi Ali İhsan Su, KKTC Mersin Başkonsolosu Zaliha Mendeli, milletvekilleri ve kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada Kıbrıs gazileri ile buluştu.

    "BENİM CUMHURBAŞKANI OLMAMLA FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR"
    Düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'tan size selam ve sevgi getirdim. Sizlerle olmaktan, Mersin'de ve Tarsus'ta olmaktan çok mutluyum. Tarihimiz bir, bizler büyük Türk milleti olarak büyük Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bekçisiyiz. Devleti yaşatmak için federasyon masalını kapatmak lazımdı. Benim cumhurbaşkanı olmamla federasyon defteri kapanmıştır" dedi.

    Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şaban Kondi, Kıbrıs ve Türkiye şehitleri için dua etti. Daha sonra protokol Nusret Mayın Gemisi'ni gezdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyareti parka fidan dikilmesi ile sona erdi

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