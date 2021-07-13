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Yunanistan, ABD, Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs'ta 20 Temmuz korkusu! BBC manşetten verdi

Doğu Akdeniz'deki tahriklerinden vazgeçmeyen Yunanistan'ın yanı sıra ABD, Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs'ı 20 Temmuz korkusu sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz'da KKTC'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın söz konusu ziyarette vermesi beklenen mesajlar şimdiden merak edilmeye başlandı. Söz konusu ziyareti BBC manşetten verirken haberde dört konudaki muhtemel mesajlara dikkat çekti. Öte yandan Yunan Kathimerini gazetesi "Türk sondaj gemileri önümüzdeki aylarda Doğu Akdeniz'e açılacak" dedi. İşte detaylar…

13.07.2021 12:11 - Son Güncelleme: 13.07.2021 12:11
Yunanistan, ABD, Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs'ta 20 Temmuz korkusu! BBC manşetten verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret, başta Güney Kıbrıs ve Yunanistan olmak üzere Batı ülkelerinde merak ve kaygıyla bekleniyor.

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Yunanistan, ABD, Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs'ta 20 Temmuz korkusu! BBC manşetten verdi

Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara'nın Güney Kıbrıs'a ait olduğunu ileri sürdüğü bölgede yeni bir sismik araştırma planladığını yazdı. Habere göre, sevkiyat planları şimdiden yürürlüğe konulan Türk sondaj gemileri önümüzdeki aylarda Doğu Akdeniz'e açılacak.

Yunanistan, ABD, Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs'ta 20 Temmuz korkusu! BBC manşetten verdi

Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Temmuz'da yaptığı açıklamanın yeni hamlenin habercisi olduğunu savundu:

Yunanistan, ABD, Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs'ta 20 Temmuz korkusu! BBC manşetten verdi

"Doğu Akdeniz'de varız, olmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'tayım. Geniş bir ekiple orada olacağız... ...Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmalarımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz ve devamlı doğalgazın sinyalleri geldi."

Yunanistan, ABD, Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs'ta 20 Temmuz korkusu! BBC manşetten verdi

BBC ise manşetten verdiği haberde, Erdoğan'ın ziyaret sırasında vermesi beklenen mesajların Batılı ülkeleri kaygılandırdığını bildiriyor. Habere göre, Kıbrıs çıkarmasının 47'inci yıldönümünde gerçekleşecek ziyarette Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin gözü de adada olacak.