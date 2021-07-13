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    Son dakika: Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı! 1 şehit, 1 yaralı

    Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesinin ardından olaya müdahale etmek için bekçiler gitti. Burada silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

    AA

    Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesinin ardından olaya müdahale etmek için bekçiler gitti. Burada silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi.

    Olay yerine giden bekçiler, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan bekçiler Gökşen Koşal (31) ile Fırat Doğan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Gökşen Koşal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın tedavisi ise devam ediyor.

        Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı.

        Şüpheli N.S. gözaltına alındı.

            Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, olayın ardından hastaneye geldi.

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            Haberler Güncel Son dakika: Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı! 1 şehit, 1 yaralı