Son dakika: Tekirdağ'da bekçilere silahlı saldırı! 1 şehit, 1 yaralı

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesinin ardından olaya müdahale etmek için bekçiler gitti. Burada silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.