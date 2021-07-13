Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni detay! Trans senatör ile aynı listede!

2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında lüks Ferrari 458 Spider aracıyla yaptığı drift görüntülerini sosyal medyada paylaşarak Uruguay basınında büyük bir ün kazanan Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ülke tarihinde işlenen büyük suçlar listesinde yer aldığı ortaya çıktı.
El Observator gazetesinin hazırladığı 2018 yılında Uruguay'da işlenen en büyük suçlar listesindeki yedi suçtan birinin faili olarak listeye giren Mehmet Aydın'ın adı, ülke tarihindeki en büyük suçlardan biri olarak görülen eski trans senatör Michelle Suárez tarafından işlenen 'Devleti dolandırma' suçuyla beraber geçti.
Uruguay tarihindeki en büyük suçlardan biri olarak görülen 'Devleti dolandırma' suçunun faili, ülke tarihindeki ilk transseksüel senatör olan ve halihazırda avukatlık yapan Michelle Suárez'in sahte imza kullanarak en az iki dosyada müvekkillerinin imzasını taklit ettiği dava ile aynı listede yer alan Tosuncuk Mehmet Aydın'ın, ülkede 8 milyon dolar kara para aklama suçu işlediğinin altı çizildi.