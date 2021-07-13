Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni detay! Trans senatör ile aynı listede!

İdeal kilosundan 45 kg daha ağır veya kilosunun iki katına ulaştığı obezite evresi olan Morbid obezite ve ağır bir diyabet hastası olan Michelle Suárez, toplamda, ikisi sahtekarlık ve biri yalancı tanıklık olmak üzere beş sahtecilik suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarken, suçlarının ikisini kesinleştiği için ceza almıştı.