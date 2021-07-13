Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın: İşsizim, zararları giderecek param yok

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Mehmet Aydın'ın yargılandığı dava Eylül ayında görülecekken hakkında Aydın'ın hakkında yakalama kararı olduğu için bugün görüldü. Sanık Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı. Aydın'ın yanında Avukatı Fatih Kuş da hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ali Günay, Mehmet Aydın'a "Mehmet Aydın memlekete hoş geldin" dedi. Aydın da "Hoş bulduk, merhabalar" şeklinde cevap verdi.
Sanık Aydın kimlik tespiti sırasında 30 yaşında olduğunu, Bursa'da doğduğunu ve ortaokul mezunu olduğunu söyledi. Aydın, ayrıca sabıkası olmadığını, geliri olmadığını ve telefon kullanmadığını belirtti. Mahkeme Başkanı Ali Günay'ın "Evli misin" sorusuna "Ben boşanmadım, daha kesinleşmedi" şeklinde cevap verdi.
12 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDUĞUNU SÖYLEDİ
Mahkeme Başkanı Günay, Aydın'ın Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki dosyası olduğunu söyledi.
Sanık Mehmet Aydın savunmasında "Ben İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açık olan soruşturmasındaki verdiğim savunmalarımı tekrar ederim. Benim yurt dışında 5 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay Devleti tarafından el konuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Osman Naim Kaya tarafından el konuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay'da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum, ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim" dedi.