Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın: İşsizim, zararları giderecek param yok



Duruşma savcısı Harun Veli Koçalı ise "Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık için kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alınarak sanığın tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur." dedi.

'PASAPORTLARI NEREDEN TEMİN ETTİN' SORUSU

Mahkeme Başkanı Günay, "Sen bayağı ülke gezdin. Senin hakkında kırmızı bülten vardı. Bu pasaportları nereden temin ettin? Ya da nasıl gezdin? Yurt dışına çıkmana yardım eden biri var mıydı?" şeklinde soru yönelttiği Aydın, "Ben yurt dışında hakkımda kırmızı bülten çıkarılana kadar farklı ülkelerde bulundum. Kırmızı bülten çıkartıldığında Uruguay'daydım. Buradan Brezilya'ya geçtim. Farklı 2 il gibi buraları düşünebiliriz. Herhangi bir sorun ve kontrol olmadan Brezilya'ya geçtim ve konsolosluğa teslim oldum. Ben yurt dışına çıkarken hakkımda herhangi bir yakalama kararı yoktu. Beraatimi talep ediyorum" yanıtını verdi.

Yargılama sonucunda 2 yılın altında bir ceza alacak olursa bu cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesini içeren hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde bunun kabul edip etmediği sorulan sanık Mehmet Aydın, "Evet kabul ediyorum." dedi.

İKİ DOSYADAN DA TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Mehmet Aydın'ın hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına karar verdi. Sanık Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına karar veren heyet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak sanığın soruşturma sırasında emniyette, savcılıkta ve sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Mahkeme Başkanı Günay, "Sen yokken hakkında iki iddianame tanzim edildi. Dosyalar aynı mağdurlar farklı olduğu için mahkememizde başka bir davan daha var" dedi. Aydın, bu dosya içinde önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti. Mahkeme, bu dosyadan da sanık Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi. İki duruşma da ertelendi.