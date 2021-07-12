Tosuncuk kripto paradan da köşeyi dönmüş! "Bitcoin’de parayı 10’a katladım"

"322 MİLYON BITCOIN'DE"

Hakkında yakalama kararı çıkartılınca kalan iadeleri yapamadığını belirten Aydın, "Ayrıca tespiti yapılan 322 milyon 642 bin liralık mahiyeti belli olmayan para iddiasıyla ilgili ben bu parayı diğer yurtdışı şirketlerinin kurulumunda Bitcoin cihazlarının alımı ve tesislerinin kurulumunda kullandım. Bu para güncel miktar değildir. Bu paradan daha fazlasını kullandım" dedi.