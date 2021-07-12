Tosuncuk kripto paradan da köşeyi dönmüş! "Bitcoin’de parayı 10’a katladım"
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ifadesinde Çiftlik Bank mağdurlarından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında belirtilen miktardan çok daha fazlasını topladığını anlattı. Aydın, Çiftlik Bank'tan raporlarda yazıldığı gibi 1 milyar 139 milyon lira değil 1.5 milyar lira topladığını söyledi. Aydın, "Bitcoin'e yatırım yaptım, 10 kat arttı" dedi.
"1 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYA YAKIN PARA TOPLANDI"
Aydın, 'Tespiti yapılan 322 milyon 642 bin liralık para açığı nereden kaynaklanıyor, bu paraya ne oldu?' sorusuna, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı hesaplamalar yanlıştır. Hatırladığım kadarıyla yatırım yapan Çiftlik Bank oyunu üyelerinden 1 milyar 500 milyon liraya yakın para toplandı ve 850 milyon yakın para üyelere oyun kazancı dağıtıldı.
"322 MİLYON BITCOIN'DE"
Hakkında yakalama kararı çıkartılınca kalan iadeleri yapamadığını belirten Aydın, "Ayrıca tespiti yapılan 322 milyon 642 bin liralık mahiyeti belli olmayan para iddiasıyla ilgili ben bu parayı diğer yurtdışı şirketlerinin kurulumunda Bitcoin cihazlarının alımı ve tesislerinin kurulumunda kullandım. Bu para güncel miktar değildir. Bu paradan daha fazlasını kullandım" dedi.