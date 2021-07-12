Mehmet Aydın'ın polis radarına girmesine neden olmuştu! İşte Tosuncuk’un başını yakan Ferrari!
2018 yılında binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye teslim oldu. Yurt dışında firari olarak gezen Tosuncuk'un lüks hayatı dikkatlerden kaçmamıştı. Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk'un polis radarına girmesine neden olan Ferrari marka otomobilinin de görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar…
12.07.2021 12:47
- Son Güncelleme: 12.07.2021 12:47
2018 yılında Türkiye'den kaçarak Uruguay'a yerleşen Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz günlerde lüks malikanesi ortaya çıkmıştı.
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Uruguay'da lüks bir yaşam süren Mehmet Aydın'ın, ülkeye yerleşmeden önce 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında lüks Ferrari 458 Spider aracıyla yaptığı drift görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, Uruguay'da polisin radarına girmişti.
Uruguay polisinin araştırmaları sonucunda kardeşi Fatih Aydın ve Osman isimli bir Türk vatandaşı ile birlikte hakkında 8 milyon dolar kara para aklama suçlaması başlatılan Mehmet Aydın, daha sonra Brezilya'ya kaçmış, burada da teslim olarak Türkiye'ye iade edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde bin 500 metre karelik arsa içerisinde yer alan malikanesinin görüntüleri ortaya çıkan Mehmet Aydın'ın, şimdi de Uruguay'da polisin radarına girmesine neden olan lüks Ferrari marka aracının görüntüleri ortaya çıktı.
"Tosuncuk'un Ferrari'si" olarak ilk 2017 yılının Kasım ayında drift yaptığı görüntülerle ortaya çıkan 2014 model Ferrari 458 Spider, dünyanın en lüks hız araçlarından bir tanesi.