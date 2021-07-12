Mehmet Aydın'ın polis radarına girmesine neden olmuştu! İşte Tosuncuk’un başını yakan Ferrari!

Uruguay polisinin araştırmaları sonucunda kardeşi Fatih Aydın ve Osman isimli bir Türk vatandaşı ile birlikte hakkında 8 milyon dolar kara para aklama suçlaması başlatılan Mehmet Aydın, daha sonra Brezilya'ya kaçmış, burada da teslim olarak Türkiye'ye iade edilmişti.