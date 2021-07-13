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    Tosuncuk için hesap vakti: Çiftlik Bank ile 3 bin 762 kişiyi dolandıran Mehmet Aydın ilk kez hakim karşısında

    Geçtiğimiz günlerde teslim olacağına dair bir video yayınladıktan sonra Brezilya'dan özel ekiple Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın, yıllar süren firarının ardından tutuklandı. Borçlarını ödeyeceğini söyleyen Aydın, ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

    Tosuncuk için hesap vakti

    Geçtiğimiz günlerde teslim olacağına dair bir video yayınladıktan sonra Brezilya'dan özel ekiple Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın, yıllar süren firarının ardından tutuklandı.

    Kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Tosuncuk, 1 milyar 500 milyon lira borcunu ödeyeceğini belirtti. Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Mehmet Aydın, binlerce mağdurun şikayetçi olduğu Çiftlik Bank davasında ilk kez mahkeme karşısına çıkacak.

    Tosuncuk, 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada savunmasını yapacak.

        İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Aydın'ın bulunduğu cezaevinden 13 Temmuz Salı günü (bugün) SEGBİS ile ifade vermesi için yazı gönderdi. Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada mahkeme heyetinin sorularına yanıt verecek. Aydın'ın ifadesi, hakkında açılan ve 750 mağdurun bulunduğu 2. Çiftlik Bank davasına da girecek.

        10 KAT ARTTIRMIŞ!


        Tosuncuk,         Çiftlik Bank'tan raporlarda yazıldığı gibi 1 milyar 139 milyon lira değil 1.5 milyar lira topladığını söyledi. Aydın "Bitcoin'e yatırım yaptım, 10 kat arttırdım" dedi. Kazandığı paranın borcunu 'kat kat' karşılayabileceğini belirtti.
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        Haberler Güncel Tosuncuk için hesap vakti: Çiftlik Bank ile 3 bin 762 kişiyi dolandıran Mehmet Aydın ilk kez hakim karşısında