Tosuncuk için hesap vakti: Çiftlik Bank ile 3 bin 762 kişiyi dolandıran Mehmet Aydın ilk kez hakim karşısında

Kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Tosuncuk, 1 milyar 500 milyon lira borcunu ödeyeceğini belirtti. Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Mehmet Aydın, binlerce mağdurun şikayetçi olduğu Çiftlik Bank davasında ilk kez mahkeme karşısına çıkacak.