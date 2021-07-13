Tosuncuk için hesap vakti: Çiftlik Bank ile 3 bin 762 kişiyi dolandıran Mehmet Aydın ilk kez hakim karşısında

Geçtiğimiz günlerde teslim olacağına dair bir video yayınladıktan sonra Brezilya'dan özel ekiple Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın, yıllar süren firarının ardından tutuklandı.
Kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Tosuncuk, 1 milyar 500 milyon lira borcunu ödeyeceğini belirtti. Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Mehmet Aydın, binlerce mağdurun şikayetçi olduğu Çiftlik Bank davasında ilk kez mahkeme karşısına çıkacak.
Tosuncuk, 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada savunmasını yapacak.