İçişleri'nden Sözcü Gazetesi ve Uğur Dündar'ın '20 tugayı donatacak silah kayıp' haberine yalanlama!

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi ve Yazarı Uğur Dündar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı gerçek dışı iddiaları köpürterek yaymaya devam ediyor.
Son olarak Peker'in ortaya attığı '15 Temmuz sonrası devletin silahları dağıtıldı' iddiasını yine Sözcü Gazetesi ve Yazarı Uğur Dündar köpürterek haberleştirdi.
MAFYANIN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDULAR
Sözcü, Uğur Dündar'ın ifadelerini "Uğur Dündar: 20 tugayı silahlandırabilecek kayıp silah var… Türkiye'nin bir numaralı milli güvenlik sorunudur!" başlığıyla servis etti.
İÇİŞLERİ YALANLADI
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
"TEMCİT PİLAVI GİBİ ISITIP ISITIP ÖNE SÜRÜLEN YALAN"
Çatakllı'nın "Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp öne sürülen "kayıp silahlar" yalanıyla ilgili yine, yeniden, açıklama" ifadeleriyle paylaştığı metinde "Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağlı kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan, mezkûr haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik, kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.