İçişleri'nden Sözcü Gazetesi ve Uğur Dündar'ın '20 tugayı donatacak silah kayıp' haberine yalanlama!

Yapılan açıkalam şu şekilde;

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin yıldönümünün yaklaştığı günlerde, neredeyse her yıl olduğu gibi, bazı mahfillerce maksatlı şekilde ortaya atılan mesnetsiz bir iddianın, bu yıl da '20 tugayı donatacak silah kayıp' başlığıyla yeniden servis edildiği görülmektedir.

Konuyla ilgili olarak daha önce de açıklama yapılmış olmasına rağmen, toplum nezdinde oluşturulmak istenen birtakım kaygıları gidermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, aşağıdaki hususların paylaşılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Söz konusu dönemde İçişleri Bakanlığı bünyesinde bağlı kurumlardan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silahlardan, mezkûr haberlerde iddia edilen miktarlarda bir sayısal eksiklik, kesinlikle söz konusu değildir.

Konuya ilişkin olarak envanter sayımlarıyla da teyit edilen resmi veriler şu şekildedir:

Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde kayıtlı (7) adet MP5 Makineli Tabanca , 15 Temmuz 2016 gecesi halka karşı kullanılmak üzere darbeciler tarafından depolardan gasp edilmiş, çatışmalarda kaybolduğu anlaşılmıştır. Bugüne kadar kayıp silahların bulunması mümkün olmamıştır.