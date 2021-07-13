YÖK yaz okulu kararı son dakika: Üniversite yaz okulu yüz yüze mi olacak? Yaz okulu online mı, yüz yüze mi yapılacak?

Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 senedir uzaktan eğitim sistemini benimseyen üniversite öğrencileri, yaz okulu eğitimlerinin nasıl yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Türkiye'de aşılamanın büyük bir hız kazanması, vaka sayılarının düşmesi nedeniyle yaz okullarının yüz yüze olabileceği konuşulmuştu. Yaz okuluna kalan öğrenciler ' Üniversite yaz okulu online mi olacak 2021?' Sorusunun cevabını araştırıyor. Bu bağlamda YÖK'ten son dakika açıklama geldi. İşte detaylar!
YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.
AÖF- YÖK ÜNİVERSİTELERDE YAZ OKULU YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim duyuruları sayfasında, 21 Haziran 2021 tarihinde açıklamada bulundu. Üniversite, güncelleme adı altında, yaz okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihinde yapılacağını açıklarken, yaz okulu sınavlarının 4 Eylül 2021 tarihinde "yüz yüze" yapılacağını açıkladı.
YÖK tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "13.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın bu seneye mahsus olarak uygulanmaması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür."