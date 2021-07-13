Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı 13 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

KOCA 5 İLE DİKKAT ÇEKTİ

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadelerine yer verdi.