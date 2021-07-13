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    • 13.07.2021 20:07
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 13 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 13 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

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    Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadelerine yer verdi.

    12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                2 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                    1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                    30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu