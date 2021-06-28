Oda TV "KADEM'den gerçek silah çıktı" yalanının ifşa olmasına rağmen algıya devam ediyor! İşte oyuncak silahlar

HABERCİLİĞİN YÜZ KARASI

Basın tarihine kara bir leke olarak geçecek olan haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi: "Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar, bir silahın ele alınmadan gerçek olup olmadığının net şekilde tespit edilemeyeceğini belirtirken fotoğrafta yer alan 'özel ayrıntılar' nedeniyle silahların gerçek olduğunu düşündüklerini söyledi"





UTANMADAN YALANI SÜRDÜRDÜLER

ODA TV, haberin yalan olduğunun saatler önce ortaya çıkmasına rağmen rezillikte ısrarını sürdürdü. Söz konusu yalan haber, yeni manşet ve köşe yazılarıyla köpürtüldü. Haberin sahibi Caner Taşpınar, özür dileyip yanlışını düzeltmek yerine bir yazı daha kaleme alarak "Neden pano kullanılmadı? Çekim izin izin belgesi var mı? Öğrenci yurdunu depo gibi kullanılır mı?" gibi sorular yönelterek yüzsüzlüğünü gözler önüne serdi.







İŞTE "GERÇEK SİLAN DENEN OYUNCAK SİLAHLAR

Öte yandan A Haber, Oda TV'nin gerçek silahlar olduğunu iddia ettiği oyuncak silahları canlı yayında görüntüledi. İşte o silahlar:





YALAN HABERİ SOL HABER VE HALK TV'DE HABERLEŞTİRDİ

Oda Tv'nin yapmış olduğu haberin yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen sol kesimin haber portallarında haberin yer alması tepkiyle karşılandı. Sol Haber ve Halk Tv her satırı yalan olan haberi servis ederek algı operasyonuna destek çıktı.