Oda TV "KADEM'den gerçek silah çıktı" yalanının ifşa olmasına rağmen algıya devam ediyor! İşte oyuncak silahlar

ODA TV, "Oda TV'den çarpıcı fotoğraf! Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" diyerek silahların gerçek olduğu imasında bulunduğu bir haberi manşetine taşıdı.
Haberde, "KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı" ifadelerine yer verildi. ODA TV, bu silahların fotoğraflarını paylaşmakla kalmadı, bir de askeri uzmanlara fotoğraflardaki silahları analiz ettirdi.
HABERCİLİĞİN YÜZ KARASI
Basın tarihine kara bir leke olarak geçecek olan haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi: "Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar, bir silahın ele alınmadan gerçek olup olmadığının net şekilde tespit edilemeyeceğini belirtirken fotoğrafta yer alan 'özel ayrıntılar' nedeniyle silahların gerçek olduğunu düşündüklerini söyledi"
UTANMADAN YALANI SÜRDÜRDÜLER
ODA TV, haberin yalan olduğunun saatler önce ortaya çıkmasına rağmen rezillikte ısrarını sürdürdü. Söz konusu yalan haber, yeni manşet ve köşe yazılarıyla köpürtüldü. Haberin sahibi Caner Taşpınar, özür dileyip yanlışını düzeltmek yerine bir yazı daha kaleme alarak "Neden pano kullanılmadı? Çekim izin izin belgesi var mı? Öğrenci yurdunu depo gibi kullanılır mı?" gibi sorular yönelterek yüzsüzlüğünü gözler önüne serdi.
İŞTE "GERÇEK SİLAN DENEN OYUNCAK SİLAHLAR
Öte yandan A Haber, Oda TV'nin gerçek silahlar olduğunu iddia ettiği oyuncak silahları canlı yayında görüntüledi. İşte o silahlar:
YALAN HABERİ SOL HABER VE HALK TV'DE HABERLEŞTİRDİ
Oda Tv'nin yapmış olduğu haberin yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen sol kesimin haber portallarında haberin yer alması tepkiyle karşılandı. Sol Haber ve Halk Tv her satırı yalan olan haberi servis ederek algı operasyonuna destek çıktı.
"NE YAPARSANIZ YAPIN, HAKİKATE YENİLECEKSİNİZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yalan ve iftiralar dur durak bilmiyor. Her gözümüzü kapatıp açtığımızda yenileriyle karşılaşıyoruz. Belgesel çekiminde kullanılan oyuncak silahları bile gerçekmiş gibi haberleştiren karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ne yaparsanız yapın, hakikate yenileceksiniz" ifadelerini kullandı.