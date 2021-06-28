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    • 28.06.2021 12:28
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    Oda TV "KADEM'den gerçek silah çıktı" yalanının ifşa olmasına rağmen algıya devam ediyor! İşte oyuncak silahlar

    Operasyoncu ODA TV, TRT adına çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak siyahları gerçek silahlar olarak sundu ve sözde silahların KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu’nun içinden taşındığı savundu. Silahların plastik ve oyuncak olduğunun ortaya çıkmasına rağmen yalanını sürdüren ODA TV, yalan üzerinden kurduladığı yeni haber ve köşe yazılarını utanmadan manşete taşıdı. Öte yandan ODA TV'nin gerçek silah diye operasyonel haber yaptığı oyuncak silahlar, A Haber yayınında ekranlara getirildi.

    ODA TV'den habercilik rezaleti

    ODA TV, "Oda TV'den çarpıcı fotoğraf! Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" diyerek silahların gerçek olduğu imasında bulunduğu bir haberi manşetine taşıdı.


    Haberde, "KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı" ifadelerine yer verildi. ODA TV, bu silahların fotoğraflarını paylaşmakla kalmadı, bir de askeri uzmanlara fotoğraflardaki silahları analiz ettirdi.

    HABERCİLİĞİN YÜZ KARASI
    Basın tarihine kara bir leke olarak geçecek olan haberde ayrıca şu bilgilere yer verildi: "Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar, bir silahın ele alınmadan gerçek olup olmadığının net şekilde tespit edilemeyeceğini belirtirken fotoğrafta yer alan 'özel ayrıntılar' nedeniyle silahların gerçek olduğunu düşündüklerini söyledi"

    UTANMADAN YALANI SÜRDÜRDÜLER
    ODA TV, haberin yalan olduğunun saatler önce ortaya çıkmasına rağmen rezillikte ısrarını sürdürdü. Söz konusu yalan haber, yeni manşet ve köşe yazılarıyla köpürtüldü. Haberin sahibi Caner Taşpınar, özür dileyip yanlışını düzeltmek yerine bir yazı daha kaleme alarak "Neden pano kullanılmadı? Çekim izin izin belgesi var mı? Öğrenci yurdunu depo gibi kullanılır mı?" gibi sorular yönelterek yüzsüzlüğünü gözler önüne serdi.



    İŞTE "GERÇEK SİLAN DENEN OYUNCAK SİLAHLAR
    Öte yandan A Haber, Oda TV'nin gerçek silahlar olduğunu iddia ettiği oyuncak silahları canlı yayında görüntüledi. İşte o silahlar:

    YALAN HABERİ SOL HABER VE HALK TV'DE HABERLEŞTİRDİ
    Oda Tv'nin yapmış olduğu haberin yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen sol kesimin haber portallarında haberin yer alması tepkiyle karşılandı. Sol Haber ve Halk Tv her satırı yalan olan haberi servis ederek algı operasyonuna destek çıktı.

    "NE YAPARSANIZ YAPIN, HAKİKATE YENİLECEKSİNİZ"
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yalan ve iftiralar dur durak bilmiyor. Her gözümüzü kapatıp açtığımızda yenileriyle karşılaşıyoruz. Belgesel çekiminde kullanılan oyuncak silahları bile gerçekmiş gibi haberleştiren karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ne yaparsanız yapın, hakikate yenileceksiniz" ifadelerini kullandı.

        KABAKTEPE: 'HER GÜN YENİ BİR YALANLA UYANIYORUZ'
        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Oda Tv'nin yalan haberine sert tepki gösterdi. Kabaktepe, sosyal medyadan yazdığı mesajda, "Her güne yeni bir yalanla uyanıyoruz. İstedikleri açık; kaos, huzursuzluk, kin ve düşmanlık. Bazıları bu konuda çok mahir. Adını yazmasak bile haberi kimin yazdığını da, kimin yaydığını da çok iyi biliyoruz. Yalan bataklığınız, hakikatin güneşiyle kurumaya mahkum" ifadelerini kullandı.

        SELÇUK BAYRAKTAR'DAN ODA TV'YE TEPKİ
        Baykar Savunma Teknoloji Lider Selçuk Bayraktar ise ODA TV'nin gerçek dışı haberini paylaşarak, "Ankara KADEM yurdundan son görüntüler geldi. İçerde alev püskürten ejderhalar olduğu da söyleniyor.... @kademorgtr" ifadelerini kullanarak ODA TV'nin yalan haberini eleştirdi.

        TRT: BU BİR FETÖ TAKTİĞİDİR

        TRT'den yapılan açıklama şu şekilde;

        Odatv internet sitesinde Caner Taşpınar imzası ile bugün "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlıklı bir haber yayınlanmıştır.

        KADEM tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da belirtildiği gibi, TRT için yapılmakta olan FETÖ'nün mahrem yapılanmasını, TSK'ya sızma faaliyetlerini ve örgütsel şemasını itirafçıların beyanları ile anlatan; kamuoyunda örgütün mahrem yapılanması hakkında farkındalığı artıracak olan bir dokü-drama çekimi gerçekleştirilmektedir.

        İtirafçıların yüzleri açık şekilde verdikleri beyanlara dayanan 'Mahrem' isimli belgesel, bu anlamda bir ilk olacaktır. Bu özel yapım için 159 ayrı mekanda çekimler yapılmıştır. Bu mekanlardan birisi de, belgeselin birçok iç mekan ihtiyacını karşılayacak şekilde sanat ekibi tarafından dekore edilen Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'dur.

        Bahsi geçen haberde yer verilen fotoğraftaki silahlar, bu çekimlerde kullanılan imitasyon silahlardır. Gerçek silah değildir. Sadece bir film setinin aksesuarlarıdır. Çekimler sonrasında set eşyalarının taşınması esnasında çekilen fotoğraflar üzerinden FETÖ'cü hainlerin ekmeğine yağ sürecek şekilde algı oluşturmak, gazetecilik etiğine sığmayan bir davranıştır.

        Bir film seti olduğu ilk bakışta anlaşılan ve önünde TRT logosu olan bir kamyonun bulunduğu yerde art niyetli olarak sadece bir kareyi alıp bunun üzerinden aksesuarların gerçek olup olmadığını uzman olduğu söylenen bazı kişilere yorumlatmak ve buradan bir algı oluşturmak kumpas davalarını hatırlatan bir FETÖ taktiğidir. Ne trajiktir ki bu taktik, FETÖ'nün "MAHREM" yüzünü ortaya çıkaracak olan bir belgesele denk gelmiştir.

        Bu vesile ile halkımızı, 15 Temmuz Haftası'ndan itibaren TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan MAHREM adlı 6 bölümlük belgeselimizi izlemeye davet eder, kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.

        KADEM'DEN AÇIKLAMA
        Oda TV'nin algı operasyonuna Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) açıklama geldi.

        Yapılan açıklama şu şekilde:
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        Haberler Güncel Oda TV "KADEM'den gerçek silah çıktı" yalanının ifşa olmasına rağmen algıya devam ediyor! İşte oyuncak silahlar