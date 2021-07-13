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    • 13.07.2021 11:39
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    Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" Mehmet Aydın'a şok! 75 bin yıla kadar yargılandığı davadan da tutuklandı

    Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce celse arasında açılan oturumda Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuklu sanık Aydın'ın ifadesi devam ediyor. Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada da tutuklandı. İfadesi öncesi konuşan Aydın'ın avukatları, "Brezilya’da kayıt dışı olarak kalmış ve Brezilya Devleti ile herhangi bir resmi ilişkisi olmamıştır." diyerek sınır dışı edileceğini öğrendikten sonra teslim olduğu iddialarını yalanladılar.

    DHA
    Tosuncuk Mehmet Aydın'a şok!

    'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesinin alınmasına başlandı.

    Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce celse arasında açılan oturumda Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuklu sanık Aydın'ın ifadesi devam ediyor.


    75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANDIĞI DAVADA DA TUTUKLANDI
    Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, 75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada da tutuklandı.

    DAVANIN GEÇMİŞİ
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2'si firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

        75 BİN 260 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
        Aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin 672'kez "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yine 3 bin 672'kez Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


        23 sanığın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar, 7 sanığın ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.





        Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.

            AVUKATLARI KONUŞTU
            Öte yandan Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş, müvekkillerinin kendi isteğiyle teslim olduğunu belirtti.

            'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, video yayınladıktan sonra Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu'na giderek, teslim oldu. İade süreci başlayan Aydın, 3 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

            'MÜVEKKİLİMİZ MAĞDURLARIN ZARARLARINI GİDERMEK İÇİN TESLİM OLDU'
            Mehmet Aydın tutuklandıktan sonra da hakkında çıkan haberler üzerine avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş, açıklama yaparak, haberlerin bir kısmını yalanladı. Özellikle Aydın'ın, ailesinin baskısıyla teslim olduğu iddiasına değinen avukatlar, şunları kaydetti:

            "Basında müvekkilimiz hakkında ailesinin baskısıyla teslim olduğu şeklinde haberler yer alsa da bu gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz, tüm mağdurların zararını giderebilmek adına uzun süre yurt dışında kalmış ancak hakkında çıkan yakalama kararı nedeniyle bu amacını gerçekleştirememiş, şirketlere ait mal varlığıyla zararları giderebilmek adına dönüş kararı almış ve teslim olmuştur. Bu kararı almasında hiç kimsenin etkisi ya da baskısı olmamış, tamamıyla kendi hür iradesiyle hareket etmiştir. Yine basında yer alan 'Mehmet Aydın'ın Brezilya yetkili makamları tarafından sınır dışı edileceğini öğrendikten sonra teslim olduğu, bu tesliminin aldatmacadan ibaret olduğu' şeklindeki haberler de gerçek dışıdır. Zira müvekkil Brezilya'da kayıt dışı olarak kalmış ve Brezilya Devleti ile herhangi bir resmi ilişkisi olmamıştır. Brezilya Devleti müvekkilin kendi ülkelerinde olduğunu ancak Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmasından sonra öğrenmiştir. Basında ve yetkili makamlar nezdinde, müvekkilin, hakkında yakalama kararı çıkacağını öğrendikten sonra yurt dışına çıkış yaptığı iddia edilmişse de müvekkil, hakkında yakalama kararı çıkmadan ve oyun sistemi durdurulmadan yaklaşık iki ay önce yurt dışında bulunan şirketlerinin iş/işlemleri için gitmiş ancak dönemeden hakkında yakalama kararı çıktığını öğrenmiştir. Müvekkil de müştekilerin zararlarını giderebilmek adına ülkeye dönüş yapmamıştır. Basında gerçeği yansıtmayan, müvekkili yıpratmaya yönelik ve küçük düşürücü birden çok gerçek dışı haber yapılması, yargılamanın devam etmesi, dava konusuyla alakalı birçok mağdurun olması ve konunun toplum nezdinde ciddi boyutta hassasiyet barındırması nedenleriyle hem yargılama sürecine hem de mağdurlara zarar vermektedir. Tüm açıklanan nedenlerle sayın basın mensuplarından bilgi paylaşımı konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz."

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