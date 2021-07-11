SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan sonra gözler ağabeyi Fatih Aydın'da! İki ihtimal var

Çiftlik Bank'ın davasına bakan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Uruguay Doğu Cumhuriyet Yetkili Adli Makamı'ndan Fatih Aydın'ın iadesini talep etti. Sabah'ın haberine göre; mahkeme iade talepnamesinde adeta davanın röntgenini çekti. Davanın kronolojisi, sanıkların rolleri, yapılan büyük vurgunu anlatarak Uruguay'dan örgütün 2 numarası istendi.
TEMEL VE KRİTİK BİLGİLER ANLATILDI
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın tutuklanmasının ardından kırmızı bültenle aranan, ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da gözaltına alındı. Bu gelişmenin hemen ardından yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 sayfalık iade talepnamesi hazırladı. Talepnamede, suç yeri, tarihi gibi temel bilgiler verilirken Fatih Aydın'ın 75 bin 260 yıla kadar hapsi istendiği anlatıldı.
ÖDEYEMEYECEKLERİNİ FARK ETTİLER, PARAYI YURT DIŞINA KAÇIRDILAR
Mehmet Aydın'ın kurduğu şirketlerin bilgisi de aktarılan yazıda, ağabeyi Fatih Aydın'ın Kıbrıs'taki şirkette pay sahibi ve ortağı olduğu belirtildi. Gelir getirme vaadiyle insanları dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldığı vurgulandı. Çiftlik Bank oyununun işleyişi ve sanıkların eylemlerini örtebilmek için reel yatırımlara da yöneldikleri anlatılan yazıda, katılımcılara yaklaşık 3 trilyon geri ödeme yapması gerektiği ancak yapılan ödemenin bu miktarı karşılamadığı aktarıldı. Sanıkların eldeki varlıklarla bunu ödeyemeyeceğinin farkında olduğu anlatılan iade talepli yazıda, bu nedenle de dolandırıcılık eylemlerini sürdürebilmek için parayı yurt dışına çıkardıklarının iddia edildiği bilgisi verildi.