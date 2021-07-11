SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan sonra gözler ağabeyi Fatih Aydın'da! İki ihtimal var

ÖDEYEMEYECEKLERİNİ FARK ETTİLER, PARAYI YURT DIŞINA KAÇIRDILAR

Mehmet Aydın'ın kurduğu şirketlerin bilgisi de aktarılan yazıda, ağabeyi Fatih Aydın'ın Kıbrıs'taki şirkette pay sahibi ve ortağı olduğu belirtildi. Gelir getirme vaadiyle insanları dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldığı vurgulandı. Çiftlik Bank oyununun işleyişi ve sanıkların eylemlerini örtebilmek için reel yatırımlara da yöneldikleri anlatılan yazıda, katılımcılara yaklaşık 3 trilyon geri ödeme yapması gerektiği ancak yapılan ödemenin bu miktarı karşılamadığı aktarıldı. Sanıkların eldeki varlıklarla bunu ödeyemeyeceğinin farkında olduğu anlatılan iade talepli yazıda, bu nedenle de dolandırıcılık eylemlerini sürdürebilmek için parayı yurt dışına çıkardıklarının iddia edildiği bilgisi verildi.