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    • 10.07.2021 10:39
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    Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'den Giresun Eynesil'deki CHP'li başkan skandalına sert tepki: CHP'liler dövünce kadına şiddet olmuyor mu?

    Giresun Eynesil’de belediye başkanının adamları tarafından tekme tokat dövülen Ülfet Dikici’yi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, “CHP’liler dövünce kadına şiddet olmuyor mu?” diye sordu. Tezel, “Hangi nedenle olursa olsun bir kadına böyle dayak atılır mı? Bu dayağa AK Partili bir belediye başkanı karışsaydı sosyal medyada yer yerinden oynardı! Ünlüler olayı kınardı. Kadın hakları dernekleri ve aktivistler Dikici'ye destek için yürüyüş yaparlardı! Ama bunların hiçbiri olmadı! Çünkü dayak yiyen muhalif değil, dayağı attığı iddia edilen ise muhalif!” diye yazdı.

    İşte Mevlüt Tezel'in konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Giresun'un Eynesil İlçesi'nde Ülfet Dikici ve ailesi gittikleri parkın pis olmasından şikayetçi oldular ve zabıtalarla tartışmaya girdiler. Tartışma kavgaya dönüştü!

    Dikici, Eynesil'in CHP'li başkanı Ahmet Latif Karadeniz ve adamlarının kendisine ve ailesine saldırdığını iddia etti. Dikici'nin oğluna "Düzgün otur, karşında başkan var" denmiş. Dikici'nin oğlu da "Oturmasını senden mi öğreneceğim?" cevabını vermiş. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, Dikici, oğlu ve gelinine saldırmış.

    Feci şekilde dövülen Ülfet Dikici, şimdi Karadeniz'den şikayetçi.

        Karadeniz ise şu açıklamayı yaptı: "Ben arkadaşa uyarıda bulununca 'Sana mı soracağım' cevabını verdi. Yanımdaki zabıta arkadaş da 'Beyefendi biraz daha düzgün konuşur musunuz karşınızda belediye başkanı var' dedi. Daha sonra o arkadaş işletme sahibine yumruk attı, biz onları ayırana kadar burada bir arbede yaşandı. O ortamda teyzemiz yoktu... Akrabaları, bu şahsın çok agresif olduğunu ve tamamen provokatif eylemlerde bulunduğunu da bana aktardı. Biz orada kimseyi kavga ettiren değil, kavgaya karışan tarafları uzlaştırmaya, ayırmaya çalışanız."

        Klasik savunma; kavgayı ayırmaya çalıştık! Ayırmasalardı ne olurdu acaba? Şu zavallı yaşlı kadının haline bakar mısınız? Bu nasıl bir vahşettir? Karadeniz kavga anında Ülfet Dikici'nin olmadığını, onu görmediğini söylüyor! Ne yani Dikici provokatif eylem yapmak için kendini dövdürttü mü? Hangi insan belediye başkanını suçlamak için kendine bunu yapar? Yoksa Karadeniz kavga esnasında etrafındaki insanları görmeyecek kadar kendinden geçti mi?

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        MAĞDUR KADIN OLAYI BÖYLE ANLATMIŞTI
        Ülfet Dikici yaşadığını iddia ettiği olayı şu ifadelerle anlattı:

        Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlileri çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici'ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da "Oturmasının senden mi öğreneceğim" cevabını verdi.

        "BELEDİYE BAŞKANININ YANINDA GERÇEKLEŞTİ"
        Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı. On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti.

        "BU KADAR VİCDANSIZLIK OLUR MU?"
        Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darp edip beni de bu hale getirdiler."

            BAŞKAN KENDİNİ "DÜŞMÜŞTÜR" DİYE SAVUNDU
            İddia edildiği gibi kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini ifade ederek kendini savunan CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, "Belediye Başkanlığı makamında bulunduğum sırada telefonla yüksek sesle konuşulduğunu duydum. Bunun üzerine görevli arkadaşa neler olduğunu sordum ve bana bir vatandaşın şikayeti olduğunu ama sinkaflı küfürlerle konuştuğunu söyledi. Bunun üzerine belediyeyi arayan numaradan kendisine ulaşarak kendimi tanıtıp şikayetini dinlemek istediğimi söyledim ama bana da aynı şekilde hakaret dolu sözlerle şikâyette bulunuldu. Bunun üzerine kendisiyle yüz yüze görüşüp dinlemek istediğimi söyledim ve parkta bulunduğunu ve beklediğini söyledi. Bende parka gittim amacım sadece dinleyip şikeyetini öğrenmekti.Vatandaşla konuşurken , park içerisindeki işletmenin sahibi ile tartışmaya başaldılar ve darp edildi iddiasında bulunan kadının oğlu işletme sahibine saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. Bu arada kadında arbede arasında yere düşmüş, bir yerlere çarpmış olabilir ama birileri kadına el kaldırıp vurmaz. Kadına vurulduğunu da görmedim" iddiasında bulundu.

            GENEL MERKEZ'DEN DE SKANDAL BİR AÇIKLAMA GELDİ: BELEDİYE BAŞKANI OLAY DIŞINDAYMIŞ!
            CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz tarafından bir kadının darbettirildiği iddiasına ilişkin, "Olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

            Torun, yazılı açıklamasında, Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşanan darp olayının ardından parti genel merkezi tarafından genel inceleme başlatıldığını bildirdi.

            Belediye Başkanı Karadeniz'in ilçedeki bir parkla ilgili şikayet gelmesi üzerine bölgeye gittiğini, Karadeniz'in şikayetçi aileyle görüşmesi esnasında parkın işletme sahipleriyle aile arasında arbede yaşandığını belirten Torun, "Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşları, aile ve işletme sahipleri arasındaki arbedeyi yatıştırmak için çaba göstermiştir." açıklamasında bulundu.

            Parkta bulunan birçok vatandaşın olaya şahitlik ettiğini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

            "Bölge sakinleri, söz konusu aile ile parkın işletme sahipleri arasında geçmişten gelen bir husumet olduğunu da aktardılar. Belediye başkanımız, söz konusu olayda görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Hal böyle iken olayın tamamen dışında olan belediye başkanımızın, olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşananları bilinçli olarak saptırmaya çalışarak, belediye başkanımız üzerinde olumsuz algı yaratmaya çalışmak ne hukuka ne de vicdanlara sığar."

                Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını aktaran Torun, "Gerek başkanımız gerekse çalışma arkadaşları açılacak davada da tanık olarak ifade verecektir." değerlendirmesini yaptı.
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                Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'den Giresun Eynesil'deki CHP'li başkan skandalına sert tepki: CHP'liler dövünce kadına şiddet olmuyor mu?