Klasik savunma; kavgayı ayırmaya çalıştık! Ayırmasalardı ne olurdu acaba? Şu zavallı yaşlı kadının haline bakar mısınız? Bu nasıl bir vahşettir? Karadeniz kavga anında Ülfet Dikici'nin olmadığını, onu görmediğini söylüyor! Ne yani Dikici provokatif eylem yapmak için kendini dövdürttü mü? Hangi insan belediye başkanını suçlamak için kendine bunu yapar? Yoksa Karadeniz kavga esnasında etrafındaki insanları görmeyecek kadar kendinden geçti mi?

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MAĞDUR KADIN OLAYI BÖYLE ANLATMIŞTI

Ülfet Dikici yaşadığını iddia ettiği olayı şu ifadelerle anlattı:

Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlileri çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici'ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da "Oturmasının senden mi öğreneceğim" cevabını verdi.