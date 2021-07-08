CHP'li Giresun Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in adamları 'parklar bakımsız' diyen Ülfet Dikici'yi hastanelik etti!

CHP'nin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Taciz ve tecavüz skandallarının peş peşe patladığı CHP şimdi de 'hizmet' isteyen vatandaşı dövmeye başladı.
'PARK' BAKIMSIZ DİYEN VATANDAŞI HASTANELİK ETTİLER
Giresun'un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayette bulundu.
İlçe parkının bakımsız olduğundan şikayet etmeleri üzerine başlayan tartışmanın büyümesi üzerine parka gelen Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz yanındakiler tarafından oğlu, geliniyle beraber darp edildiğini iddia eden Ülfet Dikici, yüzü ve gözleri şişmiş mor şekilde şikayette bulundu.
Ülfet Dikici yaşadığını iddia ettiği olayı şu ifadelerle anlattı:
Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlileri çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi Orada belediye başkanının yanındaki bir kişi oğlum Yasin Dikici'ye karşında başkan var düzgün otur şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine oğlum da "Oturmasının senden mi öğreneceğim" cevabını verdi.
"BELEDİYE BAŞKANININ YANINDA GERÇEKLEŞTİ"
Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı. On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti.