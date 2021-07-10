Aşılamada yeni yöntem: 'Mahalle modeli'! Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Doğu ve Güneydoğu'da genç nüfusun fazla olması ve kulaktan kulağa bazı yanlış bilgilerin çok hızlı yayılması nedeniyle aşılama oranının düşük olduğunu söyledi.
İlhan, "Gençlerde algı 'Bana bir şey olmaz, hasta olsam da zaten kurtarırım' şeklinde ama öyle değil. Süreç içinde genç ölümlerin de olduğuna şahit olduk" dedi.
Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları, ülke genelinde sürdürülüyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu'nda yer alan verilere göre, 18 yaş üstünde 1'inci doz aşısını yaptıranların oranı, yüzde 60'a ulaştı ancak Günlük Covid-19 Tablosu'nda paylaşılan haritada Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılanma oranı, düşük kaldı.