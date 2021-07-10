Aşılamada yeni yöntem: 'Mahalle modeli'! Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan açıkladı!

Prof. Dr. İlhan, "Burada genç nüfusun çok olmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Gençlerde algı 'Bana bir şey olmaz, hasta olsam da zaten kurtarırım' şeklinde ama öyle değil. Süreç içinde genç ölümlerin de olduğuna şahit olduk. Aşı olmayan genç, hastalığı evine götürdüğünde annesinin, babasının, büyüklerinin de hasta olmasına sebep olabiliyor. İşine, okuluna gidemiyor. Koronavirüsle mücadele için Türkiye'nin dört bir yanında toplumsal bağışıklığı yakalamamız gerekiyor. Sadece Ankara, İzmir, İstanbul'un, Kars'ın aşılanması yeterli değil. Tüm Türkiye'nin hedef nüfusunun yüzde 80'inin aşılanması gerekiyor ki ancak toplumsal bağışıklık olabilsin. Hiçbirimiz bir daha o kısıtlamaların çok olduğu, günlük 50 bin vakanın olduğu o dönemi yaşamak istemiyoruz. Bundan korunmak için şu yaz ayından geri kalan 3 aylık dönemi çok iyi değerlendirip, bir an önce 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın çift doz aşısını tamamlaması gerekiyor" dedi.