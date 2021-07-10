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    Giresun Eynesil İlçesi'nde bakımsız parkın yenilenmesini isteyen vatandaş darp edildi

    Bakımsız parkın yenilenmesini isteyen vatandaş darp edildi! Korkunç olay önceki akşam Giresun Eynesil İlçesi'nde meydana geldi. Ülfet Dikici, oğlu ve gelini bir süredir bakımsız olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Kelleci Parkı'nın yenilenmesini istedi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in olay günü yanında bir grupla parka gitti. İddiaya göre, Başkan Karadeniz'in yanındaki grup ile aile arasında başlayan tartışma hararetlendi. Karadeniz'in yanındaki kişiler, aileyi darp etti.

    Park dayağı

    Bakımsız parkın yenilenmesini isteyen vatandaş darp edildi! Korkunç olay önceki akşam Giresun Eynesil İlçesi'nde meydana geldi. Ülfet Dikici, oğlu ve gelini bir süredir bakımsız olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Kelleci Parkı'nın yenilenmesini istedi.

    Bunun üzerine Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in olay günü yanında bir grupla parka gitti. İddiaya göre, Başkan Karadeniz'in yanındaki grup ile aile arasında başlayan tartışma hararetlendi. Karadeniz'in yanındaki kişiler, aileyi darp etti.

    Yüzünde morluklar oluşan Ülfet Dikici, hastanede tedavi edildi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Giresun Eynesil İlçesi'nde bakımsız parkın yenilenmesini isteyen vatandaş darp edildi