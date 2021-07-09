Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2021 12:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2021 12:23
    ABONE OL

    Eynesil Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz kim?

    Eynesil Belediye Başkanı kimdir? Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen darp olayının ardından Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Eynesil Belediye Başkanı hangi partiden sorusunun cevabı merak ediliyor. İddiaya göre; bakımsız park tartışmasında; Ülfet Dikici ile oğlu ve gelini, aralarında Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz’in de olduğu grupla tartıştı. Belediye başkanının yanındaki kişiler, aileyi darp etti.

    takvim.com.tr
    Eynesil Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

    Eynesil Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz kim? Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen bir darp olayının yankıları sürüyor. Giresun'un Eynesil ilçesinde oğlu, gelini ve torunlarıyla parka giden Ülfet Dikici, parkın pis olduğu gerekçesiyle durumu belediyeye bildirdi. Belediye başkanının yanında bulunan şahıslarla yaşanan tartışma sonucunda Ülfet Dikici, oğlu ve gelini feci şekilde darbedildi. Bu gelişmenin ardından Eynesil Belediye Başkanı kimdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

    EYNESİL BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

    Ahmet Latif Karadeniz, 01.11.1971 yılında Giresun İli Eynesil İlçesinde doğdu. İlkokulu Eynesil Alparslan İlkokulunda (o zamanki adıyla) orta ve Liseyi Eynesil İmam Hatip Lisesinde bitirdi.

    Yüksek Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Okulu Bilgisayar programını tamamladıktan sonra, askerliğini Doğu ve Güneydoğu'da Mekanize Komando Birliğinde tamamladı.

    Askerlikten sonra Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra memleketi Eynesil'de ticari faaliyete başladı. Halen faal olarak ticari faaliyetini devam ettirmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

    NE OLDU?

    Olay, dün akşam, Eynesil Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Kelleci Parkı'nda meydana geldi. İlçeye tatile gelen Ülfet Dikici, oğlu ve gelini, bakımsız olduğunu öne sürdükleri park nedeniyle işletmeci ile tartıştıktan sonra belediye görevlilerine şikayette bulundu. Durumdan haberdar edilen Eynesil Belediye Başkanı Karadeniz, yanında bir grupla parka geldi.

        İddiaya göre, işletmeci ve Başkan Karadeniz'in yanındaki grup ile aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karadeniz'in yanındaki kişiler, aileye saldırıp, darbetti. Yüzünde morluklar oluşan Ülfet Dikici, yaralandı. Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın ve ailesi, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Yaşadıklarını anlatan Ülfet Dikici, parkın bakımsız olduğunu görünce belediye görevlilerini çağırdıklarını söyledi. Dikici, "Belediye başkanı ve yanındakiler bir süre sonra parka geldi. Başkanın yanındaki bir kişi ile oğlum arasında tartışma oldu. O kişi, oğluma 'Düzgün otur, karşında başkan var' dedi. Oğlum da 'Oturmasını senden mi öğreneceğim' cevabını verdi.

        Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, oğluma saldırdı. 10 kişi oğlumu darbetmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı, ona da yumrukla vurdular. Ben de araya girdim. Beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti. Ekiplerini toplayıp götürmedi. Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu?" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İzmir mi Ankara mı? Sen seç
        Haberler Güncel Eynesil Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz kim?