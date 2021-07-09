Eynesil Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz kim? Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen bir darp olayının yankıları sürüyor. Giresun'un Eynesil ilçesinde oğlu, gelini ve torunlarıyla parka giden Ülfet Dikici, parkın pis olduğu gerekçesiyle durumu belediyeye bildirdi. Belediye başkanının yanında bulunan şahıslarla yaşanan tartışma sonucunda Ülfet Dikici, oğlu ve gelini feci şekilde darbedildi. Bu gelişmenin ardından Eynesil Belediye Başkanı kimdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor.
EYNESİL BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?
Ahmet Latif Karadeniz, 01.11.1971 yılında Giresun İli Eynesil İlçesinde doğdu. İlkokulu Eynesil Alparslan İlkokulunda (o zamanki adıyla) orta ve Liseyi Eynesil İmam Hatip Lisesinde bitirdi.
Yüksek Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Okulu Bilgisayar programını tamamladıktan sonra, askerliğini Doğu ve Güneydoğu'da Mekanize Komando Birliğinde tamamladı.
Askerlikten sonra Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra memleketi Eynesil'de ticari faaliyete başladı. Halen faal olarak ticari faaliyetini devam ettirmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
NE OLDU?
Olay, dün akşam, Eynesil Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bekir Kelleci Parkı'nda meydana geldi. İlçeye tatile gelen Ülfet Dikici, oğlu ve gelini, bakımsız olduğunu öne sürdükleri park nedeniyle işletmeci ile tartıştıktan sonra belediye görevlilerine şikayette bulundu. Durumdan haberdar edilen Eynesil Belediye Başkanı Karadeniz, yanında bir grupla parka geldi.