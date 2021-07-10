Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Diyarbakır'daydı. Cuma namazını, Kurşunlu Camii'nde kıldı. Daha sonra AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasında şu mesajları paylaştı:

DİYARBAKIR annelerinin misafiri olacağız.

Diyarbakır anneleri evlatlarına ulaşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını yıktılar.

BİZ sırtımızı başkaları gibi terör örgütüne değil, Rabbimizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan değil, aziz milletimizden alıyoruz.

İNSANIN içinde aşk varsa, dürüstlük varsa bu yaptığı işten kullandığı dile kadar her şeyine akseder.

CHP'ye baktığımızda bu sözü daha iyi kavrıyoruz. Ülkemizin dertlerine derman olacak tek bir önerileri, tek bir sözleri yok.

ANALARIN dinmeyen yürek sızısından habersizler, askerimizin, polisimizin, kamu görevlilerimizin fedakarlıklarından habersizler.

Biz siyaseti milletimiz için ve milletimizle birlikte yapıyoruz.

KAPISINI çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir. Gönüller kazanmak için çıktığımız bu yolda kimseyi dışlamamak temel prensibimizdir. Teşkilattan uzaklaşanlar olabilir. Bize düşen onları yeniden davamıza kazandırmaktır.

PARTİ kadrolarımız içindeki muhabbet iklimini güçlendirmek zorundayız. Muhalefetin çamur siyasetini bugün de yine hakikatin güneşiyle bertaraf edeceğiz.

ÇÖZÜM SÜRECİNİ HDP BİTİRDİ

Başkan Erdoğan, "Evet çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Bunların gizli gündemleri, art niyetleri sonlandırdı. Hiçbir zaman meşru, demokratik, hukuk düzeninde siyaset yapmayı düşünmediler" dedi.

GENÇLERLE GÖNÜL DAĞI'NI SÖYLEDİ

Başkan Erdoğan Diyarbakır'daki temasları kapsamında gençlerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Gençlerle sohbet ettikten sonra Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü okuyan Erdoğan, büyük alkış aldı.