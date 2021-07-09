Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar





"SİZ BU KAVRAMLARI EN SON AĞZINA ALACAK KİŞLERSİNİZ"

Bunlar CHP ile birlikte yürüyorlar mı? İYİ Parti ile birlikte yürüyolar mı? Al birini vur ötekine. Çözüm sürecini biz başlattık. Çözüm sürecini sonlandıran biz olamayız. Onların kötü niyeti gizli gündemleri sonlandırdı. Dünyada hangi devlet buna müsaade eder. Hangi demokrasi, hangi hukuk buna göz yumar. Utanmadan sıkılmadan hala kardeşlik hukuk demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz ey HDP!



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yıllardır bunların elindeydi. Ödenekleri geçildi mi? Hayır. Kim yaptı bunu HDP PKK. Devletten alınan ödenekle örgütten aldıkları hibeyle hendek kazmadılar mı? Beldiyelere verilen kaynakların bir avuç terör baronuna peşkeş çekildiğini gördük. Belediyelerden gelen her kuruş sizlere hizmet olarak dönüyor.



"YASİN BÖRÜ'YÜ ALÇAKÇA ÖLDÜRDÜLER"

Seçimlerde seni başkan yaptırmayacağız diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiğini gördünüz mü? Yasin Börü'yü nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Bu nasıl bir kindir, bu nasıl bir nefrettir? Bıraktım Kürdünü, Türkünü böyle bir eziyet canlıya nasıl yapılabilir?

Türkiye'nin diğer şehirleri gelişirken terör Diyarbakır'ı sefalete, işssizliğe mahkum etti.Utanmadan, yüzü kızarmadan barış, demokrasi ve kardeşlik diyenlerin maskerlerini indirmeye hazır mısınız?Bu ülkede en çok kürt kanını PKK dökmedi mi?Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri örgüt militanlarına hesap verir!Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.