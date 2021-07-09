Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Sizler Diyarbakır annelerinin yüreklerini yaktığını daha iyi biliyorsunuz. Halbu ki Diyarbakır tarih boyunca barış ve refar şehri olmuştur. Kürt kardeşlerimin üstüne terör müsibeti çöktü. Güzelim Diyarbakır'ı perişan ettiler. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik ve karşılaştığımızda bizden ne istiyorsunuz diy sorduk. Sesinize kulak verdik ve iktidara gelince OHAL'i kaldırdık mı? Sesinize kulak verdik.
"TÜM SAMİMİYETİMİZLE DEMOKRASİ DEDİK"
Biz tüm samimiyetimizle demokrasi dedik. Sırtını terör örgütüne dayayanlar ne yaptı? Gelin bugün açıkça bunları konuşalım. Gelin bugün utanmadan yüzü kızarmadan barış, demokrasi diyenlerin maskelerini indirmeye var mıyız? Bunların Eş Genel Başkanı çıkmış, 'AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük beladır' demiş.
"EN ÇOK KÜRT KANINI PKK DÖKMEDİ Mİ?"
En çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Bu bölgede sanayinin bitmesine neden olmasına bunlar değil mi? Bulundukları partilerde 'Demokrasi' kelimesini eksik etmediler. Hangi demokraside örgüt militanlarına hesap verilir. Hangi demokraside alt yaptı üst yapı için hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Bunlar demokrasi savunucusu değil, demokrasi düşmanıdır.