Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret: Biz bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız!

Hiçbir zaman takibi bırakmayacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Ben inanıyorum ki kesinlikle Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır. Hiç endişeniz olmasın, biz bu işin takibindeyiz. Gerek İçişleri Bakanlığı'mız, Silahlı Kuvvetler'imiz bütün bunların üzerine gidiyor. Hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız çünkü bulunduğumuz görev, bulunduğumuz makam; 'Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den' bunu. Öyleyse Dicle kenarında aşırlanan kuzunun hesabını da biz vermek durumundayız.