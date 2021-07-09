Diyarbakır'da gençlerle buluşan Başkan Erdoğan'ın dilinden Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsü!

Diyarbakır'da önemli ziyaretler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle yemekte buluştu.
Erdoğan, Diyarbakır'daki bu buluşmanın Ankara'daki bir sohbette Yusuf Özkılıç isimli gencin kendilerini Diyarbakır'a davetiyle hayata geçtiğini söyledi.
Erdoğan, Özkılıç'ın kendilerini "güzel bir ketenpere"ye getirdiğini söyledi.
SIRADAKİ DURAK KAHRAMANMARAŞ'A
Hümeyra isimli gencin de bir davette bulunarak, kendilerini Kahramanmaraş'a beklediklerini söylediğini aktaran Erdoğan, buna karşılık, "Niye olmasın." dediklerini söyledi.
Erdoğan, gençlere "Peki buna var mısınız, Kahramanmaraş'a?" diyerek oylama yaptırdı. Gençlerin olumlu görüş bildirmesi üzerine "İttifakla kabul edilmiştir." diyen Erdoğan, "Hemen Kahramanmaraş'ta hazırlıklar yapılacak orada da bir şiir günü aynı zamanda düzenleyebiliriz çünkü şairler yurdu Kahramanmaraş." ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları söyledi:
Şuanda, biz Diyarbakır'da Valimizin misafiri olarak sevgili gençlerimizle beraberiz. Hümeyra kızımız geldi. Bana söz vermiştiniz dedi. Kahramanmaraş'a gelebilir mi genç arkadaşlarım dedi. Oylama yaptık. Neredeyse oy birliği ile kabul edildi. Şimdi Kahramanmaraş'ta gençlerimizi ağırlayacağız. Hazırlıkları başlatalım. Kahramanmaraş'ın bütün güzelliklerini gençlerimize gezdireceğiz. İnşallah biz de katılacağız. Sizlerle Kahramanmaraş'ta birlikte olacağız.