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    • 09.07.2021 22:01
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    Diyarbakır'da gençlerle buluşan Başkan Erdoğan'ın dilinden Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsü!

    Son dakika haberleri... Diyarbakır'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle yemekte buluştu. Başkan Erdoğan yemek sonrası gençlerle birlikte Neşet Ertaş’ın ‘Gönül Dağı’ türküsünü seslendirdi.

    Diyarbakır'da gençlerle buluşma!

    Diyarbakır'da önemli ziyaretler gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle yemekte buluştu.

    Erdoğan, Diyarbakır'daki bu buluşmanın Ankara'daki bir sohbette Yusuf Özkılıç isimli gencin kendilerini Diyarbakır'a davetiyle hayata geçtiğini söyledi.

    Erdoğan, Özkılıç'ın kendilerini "güzel bir ketenpere"ye getirdiğini söyledi.

    SIRADAKİ DURAK KAHRAMANMARAŞ'A
    Hümeyra isimli gencin de bir davette bulunarak, kendilerini Kahramanmaraş'a beklediklerini söylediğini aktaran Erdoğan, buna karşılık, "Niye olmasın." dediklerini söyledi.

    Erdoğan, gençlere "Peki buna var mısınız, Kahramanmaraş'a?" diyerek oylama yaptırdı. Gençlerin olumlu görüş bildirmesi üzerine "İttifakla kabul edilmiştir." diyen Erdoğan, "Hemen Kahramanmaraş'ta hazırlıklar yapılacak orada da bir şiir günü aynı zamanda düzenleyebiliriz çünkü şairler yurdu Kahramanmaraş." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan şunları söyledi:

    Şuanda, biz Diyarbakır'da Valimizin misafiri olarak sevgili gençlerimizle beraberiz. Hümeyra kızımız geldi. Bana söz vermiştiniz dedi. Kahramanmaraş'a gelebilir mi genç arkadaşlarım dedi. Oylama yaptık. Neredeyse oy birliği ile kabul edildi. Şimdi Kahramanmaraş'ta gençlerimizi ağırlayacağız. Hazırlıkları başlatalım. Kahramanmaraş'ın bütün güzelliklerini gençlerimize gezdireceğiz. İnşallah biz de katılacağız. Sizlerle Kahramanmaraş'ta birlikte olacağız.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise gerçekleştirilecek buluşma için hemen çalışmalara başlanacağını belirtti.

        Yapılan telefon görüşmesi sonrasında akşam yemeğine geçildi.

        Gençlere teşekkürlerini ileten Erdoğan, "İnşallah ikinci etabımızı da Kahramanmaraş'ta gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Gençlerin bir sonraki Gençlik Buluşması'nın olmasını istedikleri şehirleri söylemelerinin ardından Erdoğan, yapılması halinde üçüncü buluşmanın Samsun'da olabileceğini söyledi.

        Erdoğan, gençlik buluşmalarının arka arkaya devam edeceğini belirterek, "Mesela Gaziantep'i bir kenara koyamayız, bir de Gaziantep var. Şimdi şu büyükşehirleri arka arkaya götürelim, ondan sonra diğer şehirlerimize de geçeriz." diye konuştu.

        "Yeter ki siz gençler 'biz hazırız' deyin." ifadesini kullanan Erdoğan, "Her zaman hazırım, sizler yeter ki hazır olun. Bu süreci de bu şekilde devam ettirelim." dedi.

        GÖNÜL DAĞI TÜRKÜSÜNÜ OKUDU
        Başkan Erdoğan yemek sonrası gençlerle birlikte Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsünü seslendirdi.

        Gençlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdikleri yöresel türküleri dinledi. Programda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Türkçe ve Kürtçe türkü söyledi.

            Gençlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdikleri yöresel türküleri dinledi. Programda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Türkçe ve Kürtçe türkü söyledi.
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