Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Diyarbakırlı vatandaşlara Kürtçe sürpriz: "Ser sera, ser çava Diyarbekir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, valilik önünde gerçekleştirilen, "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.
Konuşmasına tüm Diyarbakırlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Diyarbakır'ı şairin, "Dicle ile Fırat arasında ipekten sedirlerinde Kur'an okunan, açık pencerelerinden gül dolan, güneşin beyaz köpüklerinden yanmış bir şehir. Bir eski kanatlar ülkesi" diyerek tarif ettiğini aktardı.
"TÜM KALBİMLE SELAMLIYORUM"
Erdoğan, "Evet, işte bu kadim şehri, Hazreti Ömer'den selam alan, Hazreti Ömer'e selam gönderen bu şehri, toprakları üzerinde 10 peygamberin, 500 sahabenin mezarı olan bu şehri, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ün fethine giderken feyz aldığı bu şehri, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e giderken surları önünde dua ettiği bu şehri, Haçlı Ordularını defalarca bozguna uğratan Sultan Kılıçarslan'ın metfun olduğu bu şehri, nice alimlere, gönül sultanlarına sanatçılara ev sahipliği yapan bu şehri, velhasıl ezelden beri bizim olan ve inşallah ebede kadar da bizim kalacak bu şehri tüm kalbimle selamlıyorum." diye konuştu.
"SER ÇAVA DİYARBEKİR"
Başkan Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisini dinleyen coşkulu kalabalığa Kürtçe seslenerek sürpriz yaptı.
"Ser sera, ser çava Diyarbekir" (Başım gözüm üstüne Diyarbakır) diyen Erdoğan, daha sonrasında kendisini dinleyen vatandaşlara "Nasıl, biliyorum değil mi?" sorusunu yöneltti.