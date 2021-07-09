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    • 10.07.2021 00:44
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    16 yaş üstü aşılama başladı mı? 16 yaş aşılama ne zaman başlayacak? 13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak?

    Koronavirüsle mücadelede aşılama devam ediyor ve milyonlarca vatandaş 1. ve 2. doz aşılarını oldu. Son olarak aşılama yaşı 18'e kadar düştü. Bugün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "57 milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi. Peki, 16 yaş üstü aşılama başladı mı? 16 yaş aşılama ne zaman başlayacak? 13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak? İşte son detaylar...

    16 yaş aşılama ne zaman başlayacak?

    Aşılama süreci devam ederken 18 yaş altı vatandaşlar aşılamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Peki, 16 yaş üstü aşılama başladı mı? 16 yaş aşılama ne zaman başlayacak? 13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak? İşte son gelişmeler...

    16 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    16 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte aşılamada son durum;

    KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI

    Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 670 oldu. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 228 bin 826 testte 5 bin 670 vaka tespit edildi. 59 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 126 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 228 bin 826 testte 5 bin 670 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 126 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

        En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 60,35, 2'nci doz ortalaması yüzde 27,2 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 37 milyon 459 bin 120, 2'nci dozda 16 milyon 770 bin 701 ve 3'üncü dozda 2 milyon 790 bin 102 olmak üzere toplam 57 milyon 19 bin 923 aşı uygulandı.

        En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Ağrı, Bingöl, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis oldu.

        'YENİ ÖRNEK İLLER KIRKLARELİ VE ÇANAKKALE'

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşılamada en yüksek orana sahip haritadaki mavi renkli illeri baz alarak, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" dedi.

            ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?

            Geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
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            Haberler Güncel 16 yaş üstü aşılama başladı mı? 16 yaş aşılama ne zaman başlayacak? 13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak?