Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan hakime ilginç Brezilya cevabı!

Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, yaklaşık 4 saat süren savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Mehmet Aydın, Hakimlikteki sorgusunun ardından ise 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'EVİM DE YOK İŞİM DE YOK'
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ortaya çıkan hakimlikteki ifadesi ise şaşkına çevirdi. Sorgu esnasında Türkiye'de bir ikamet adresi olmadığını söyleyen Aydın, evli ve çocuksuz olduğunu da belirterek şu an herhangi bir geliri olmadığını ileri sürdü.
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Sabah'ta yer alan habere göre, Hiçbir zaman dolandırma amaçlı bir eylemde bulunmadığını söyleyen Aydın, ifadesinin devamında "Hatalarım olmuştur fakat işimi her zaman dürüstçe yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.