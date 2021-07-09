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    • 09.07.2021 07:44
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    ÖSYM Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi alma ekranı 2021!

    Kaymakamlık sınavı için sayılı saatler kaldı. ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavının bu sene ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayınlandı. 26 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınan başvurulardan sonra gözler sınav tarihine çevrilmişti. Peki, 2021 Kaymakamlık sınavı ne zaman? ÖSYM Kaymakamlık sınavı hangi gün yapılacak? İşte adayların merakla beklediği tarih ve sınava ilişkin detaylar!

    takvim.com.tr
    ÖSYM Kaymakamlık sınavı ne zaman 2021?

    Kaymakamlık sınavı için geri sayım dolmak üzere. 2021 yılı Kaymakamlık sınav başvuruları 26 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama neticesinde sınavın tarihine dair bilgi geldi. Peki, 2021 Kaymakamlık sınavı ne zaman? ÖSYM Kaymakamlık sınavı hangi gün yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

    KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

    Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    SINAVDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK?

    Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

    Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

    Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.



        SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

        Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
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