Çiftlik Bank mağdurlarına şok! "64 milyonu duyunca teslim oldum" diyen ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın'ın hesabı şaştı





İlk olarak çocukluk arkadaşlarım geldi. Güvendiğim kişilere yetki verdim. Çiftlik Bank organizasyonu içinde kurulan tüm şirketlerin tek hissedarı Fame Game Software Kıbrıs firması olduğundan, bu firmanın da yetkilisi ben olduğumdan, diğer firmalarda otomotikman söz sahibi olup, yetkili atamaları yapmaktaydım. Bazı şirketlere yetkili olarak atadığım kişilere tam güven duymadığım için benim talimatlarımla hareket eden ikinci kişiyi şirkete yetkili kıldım.





NET GELİR VAAT ETMEDİK Kİ

Çiftlik Bank'ta üye oyuna giremeyip oyun oynayamaz ise gelir elde edemez. Üyelere net bir kazanç vaadi bulunmamaktadır. Eğer sistem kapanırsa, sözleşmede üyenin ana parasının iadesinin yapılacağı hükmü yer almaktadır. Yatırımcı tabirini kabul etmiyorum. Para yatıran da yatırmayan da oyuncudur, ayrım yoktur. Üyelerin hissesi bulunmamaktadır. Sözleşmede, oyun sisteminin kapatılması durumunda ana paralarının ödenmesi için şirket ve çiftliklerin mal varlıklarının bunun garantisi olduğunu belirtmekteyiz.