Çiftlik Bank mağdurlarına şok! "64 milyonu duyunca teslim oldum" diyen ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın'ın hesabı şaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde uzman polisler tarafından sorgulanan Mehmet Aydın, 60 soruya yanıt verdi. "Ben iyiydim ama çevrem kötü" diyen Aydın'ın Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Yücel Ertaş'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan 85 sayfalık ifadesine ulaşıldı. Aydın, ifadesinde özetle şunları söyledi:
İŞLER İYİ GİTTİ
2015 ağustos ayında Çiftlik Bank oyun sitesini yayına aldık. İlk ayı 30 bin TL ciroyla kapattık. Üçüncü aya geldiğimizde oyuna üye sayım 20 bine ulaşmıştı, bu üyelerden yaklaşık 500'ü yatırımcıydı. İşlerin iyi gitmesi üzerine kazandığım paralarla şirketler kurarak işi büyüttüm. Yurtdışında da şirketler kurdum. Üyelerin isteklerine yetişemez hale geldim ve eleman aramaya başladım.
İlk olarak çocukluk arkadaşlarım geldi. Güvendiğim kişilere yetki verdim. Çiftlik Bank organizasyonu içinde kurulan tüm şirketlerin tek hissedarı Fame Game Software Kıbrıs firması olduğundan, bu firmanın da yetkilisi ben olduğumdan, diğer firmalarda otomotikman söz sahibi olup, yetkili atamaları yapmaktaydım. Bazı şirketlere yetkili olarak atadığım kişilere tam güven duymadığım için benim talimatlarımla hareket eden ikinci kişiyi şirkete yetkili kıldım.
NET GELİR VAAT ETMEDİK Kİ
Çiftlik Bank'ta üye oyuna giremeyip oyun oynayamaz ise gelir elde edemez. Üyelere net bir kazanç vaadi bulunmamaktadır. Eğer sistem kapanırsa, sözleşmede üyenin ana parasının iadesinin yapılacağı hükmü yer almaktadır. Yatırımcı tabirini kabul etmiyorum. Para yatıran da yatırmayan da oyuncudur, ayrım yoktur. Üyelerin hissesi bulunmamaktadır. Sözleşmede, oyun sisteminin kapatılması durumunda ana paralarının ödenmesi için şirket ve çiftliklerin mal varlıklarının bunun garantisi olduğunu belirtmekteyiz.