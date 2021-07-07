Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın cebinden sadece 120 lira çıktı!
Çiftlik Bank dolandırıcısı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Aydın'ın Türkiye'ye geldiğinde cebinde sadece 120 liraya karşılık gelen, 70 Brezilya Reali nakit para bulunduğu öğrenildi.
07.07.2021 18:40
- Son Güncelleme: 07.07.2021 18:50
200 MİLYON LİRA YATIRIMINI TEMİNAT GÖSTERMİŞ
Mehmet Aydın'ın, borcu bulunan kişilerle ilgili 2018 yılında Bursa'da yerel bir televizyon kanalına yaptığı röportajda, mağdurlarla yaptığı anlaşmalar gereği, iflas ettiği ya da sistemin kapatılması durumunda, Türkiye'de kurduğu 200 milyonluk tesisleri teminat olarak gösterdiğini söylediği ortaya çıktı.