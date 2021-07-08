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    • Güncel
    • 09.07.2021 06:27
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    • 09.07.2021 06:27
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl?

    Temmuz ayının ortalarına doğru gelirken hava sıcaklıkları hala mevsim normallerinin altında seyrediyor. Vatandaşların “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını Meteoroloji Genel Müdürlüğü verdi. Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasında Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağışa bağlı olarak sel baskını uyarısı yapıldı. Öte yandan Marmara için de kuvvetli rüzgar tahmini geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ve Kırkalreli'ini kıyı kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 33°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İZMİR °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 27°C
        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın doğu ilçeleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 32°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı kuzey ve batısı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 27°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 30°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        YOZGAT °C, 27°C
        Parçalı bulutlu,

            BATI KARADENİZ
            Parçalı zamanla çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun'un doğusu ve Ordu'nun batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 33°C
            Parçalı bulutlu

            BAYBURT °C, 30°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 30°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 28°C
            Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ERZURUM °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl?